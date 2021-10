Après l’abolition par l’Europe de l’exception française des 100 chevaux, notre gouvernement a modifié les conditions d’accès aux motos en puissance libre, par un décret publié en juin 2016. Tout nouveau motard, quel que soit son âge, doit, pendant 2 ans, conduire un 2-roues dont la puissance ne dépasse pas 47,6 chevaux (35 kW). Il s’agit du fameux permis A2.

Voici donc la liste des machines accessibles aux permis A2, élaborée avec la Mutuelle des Motards. Conformément à la réglementation, leur puissance doit être inférieure à 35 kW (47,6 ch) et leur rapport puissance/poids à 0,2 kW/kg (0,27 ch/kg).

Cette liste est régulièrement mise à jour. Grâce à la Mutuelle des Motards et à nos informations, nous y ajoutons au fur et à mesure les nouveaux modèles de motos et de scooters accessibles aux titulaires du permis A2. Elle recense donc - entre autres - des machines qui sont passées entre les mains des essayeurs de Moto Magazine.

Pour les débutant(e)s, la Mutuelle des Motards a constitué une sélection "Label Jeune" de motos en tout genre. Cette liste vous renverra vers une large gamme de machines idéales pour commencer la moto.

Les motos A2 sur le marché de l’occasion

De nombreuses motos, aujourd’hui sorties des catalogues des constructeurs, restent disponibles sur le marché de l’occasion et accessibles aux permis A2.

À partir de 2013, certaines répondent nativement à ces exigences (n), d’autres doivent faire l’objet d’un bridage (b).

Avant 2013, les motos ne sont généralement bridables qu’à 34ch (carte grise MTT1) (ab).

Ces bridages (mécaniques ou électroniques) doivent être réalisés par des professionnels. Le concessionnaire fournit ensuite une attestation de bridage pour faire sa carte grise (A2 / MTT1) en préfecture.

Pour savoir ce qu’il en est d’un modèle précis de moto ou de scooter, vous pouvez utiliser l’outil développé par la Mutuelle Des Motards. En saisissant simplement le mois et l’année de première mise en circulation ainsi que la cylindrée et le modèle d’une machine précise, vous saurez quel type de permis il faut pour s’installer à son guidon.





Enfin, tous les 2-roues accessibles aux permis B (automobile) & A1 (125) le sont également aux titulaires du permis A2. La liste de ces motos et scooters est ici.

"Anciennes" motos : gare aux ZFE ! (Zone à Faibles Émissions)

Plus un modèle est ancien, moins il a de chance d’être accepté en circulation quotidienne au sein des ZFE, hors soir et week-end. Des métropoles comme Paris, Lyon et Grenoble ont mis en place des restrictions. C’est toute la problématique des vignettes Crit’Air, qui discriminent arbitrairement les modèles de moto selon leur année de commercialisation. Ainsi, nous vous invitons à vous renseigner et bien réfléchir lors de votre choix de moto ancienne, selon l’utilisation que vous souhaitez en faire, et dans quelle région vous projeter de rouler.



Classement Crit’Air selon la date de première mise en circulation :

Crit’Air "0" : Motocycles et cyclomoteurs 100 % électrique et hydrogène

Crit’Air 1 : Euro 4 et 5 - Motocycles mis en circulation depuis le 01/01/2017, cyclomoteurs depuis le 01/01/2018

Crit’Air 2 : Euro 3 - Motocycles mis en circulation entre le 01/01/2007 et le 31/12/2016, cyclomoteurs jusqu’au 31/12/2017

Crit’Air 3 : Euro 2 - Motocycles et cyclomoteurs mis en circulation entre le 01/07/2004 et le 31/12/2006

Crit'Air 4 et non-classés : Motocycles et cyclomoteurs mis en circulation avant le 30/06/2004

Autre indication, une assurance collection - en général autorisée sur les véhicules de plus de 30 ans - vous permettra de circuler sans contrainte particulière dans les ZFE, hormis lors de trajets quotidien domicile / travail. Si ce type de contrat vous intéresse, il est capital de prendre connaissance de toutes ses conditions auprès de votre assurance.



(MAJ le 08/10/2021 - liste non exhaustive)

LES MOTOS COMPATIBLES A2

(n) = natif

(b) = bridage

(ab) = ancien bridage à 34ch

Important : veuillez toujours vérifier la compatibilité A2 du modèle souhaité avec l’outil de la Mutuelle des Motards.

Aprilia

Neuf

Tuono 660(2020) (notre essai) (b)

RS 660 (2020) (b)

Shiver 900 (b)

Dorsoduro 900 (b)

Occasion

RS 250 (LDA2) (1999-2004) (ab)

450 RXV / SXV (2006-2010) (n)

550 RXV / SXV (2006-2012) (n)

650 6.5 (1995-2002) (n)

650 Pegaso 3 (1996-2001) (ab)

650 Pegaso IE (2001-2004) (ab)

650 Pegaso IE Factory / Strada / Trail / Fun / Tuscany (2005-2009) (ab) ou (n) selon modèle

Shiver 750 (2007-2017) (ab) ou (b) selon modèle

Dorsoduro 750 (2009-2014) (ab) ou (b) selon modèle

Mana 850 (2007-2013) (ab) puis (b) à partir de 2013

Benelli

Neuf

BN 302 (n)

Imperiale 400 (2020) (n)

Leoncino 500 (n)

Leoncino 500 Trail (n)

TRK 502 (n)

TRK 502 X (2018) (n)

502 C (2019) (n)

752 S (2020) (b)

Occasion

BN 251 (2015-2017) (n)

Leoncino 250 (n)

TRK 251 (n)

BX 250 Motard (2013-2018) (n)

402 S (n)

BN 600 R / GT (2014-2018) (b)

Beta

Neuf

ALP 200 (n)

Evo 250 / 300 (n)

RR 200 / 350 / 390 / 430 / 480 (n)

Xtrainer 250 / 300 (n)

Occasion

Urban 200 (n)

Evo 200 (n)

Euro 350 (n)

Beta 350 M4 (n)

Jonathan 350 (2005) (n)

ALP 4.0 (2008-2013) (n)

BMW

Neuf

G 310 R (n)

G 310 GS (n)

F 750 GS (b)

F 850 GS / Adventure (b)

F 900 R (version A2 95ch) (b)

F 900 XR (version A2 95ch) (b)

R NineT Pure (2021) (b)

Occasion

G 650 GS (2008-2016) (ab)

F 650 GS (2000-2007) (ab)

F 650 (1995-1999) (ab)

F 650 ST (1993-1999) (ab)

Scarver 650 (2002-2005) (ab)

F 700 GS (2013-2019) (b)

F 800 GS (2012-2019) (b)

F 800 GT(2013-2017) (b)

F 800 R (2010-2017) (ab) ou (b) selon modèle

F 800 S / ST (2010-2013) (ab)

F 800 GS adventure (2013-2019) (b)

R 850 R (1998-2001) (ab)

Brixton

Neuf

Cromwell 250 (n)

Felsberg 250 (n)

Crossfire 500 et Crossfire 500 X (2020) (n)

Occasion

Glanville 250 (n)

Saxby 250 (n)

Buell

Occasion

XB9 S Lightning (2004-2008) (ab)

XB9 SX Lightning City (2005-2008) (ab)

XB9 R Firebolt (2004-2008) (ab)

Bullit

Neuf

Bluroc 250 (n)

Hero 250 (n)

V-Bob 250 (n)

Cagiva

Occasion

W12 350 (1991-1994) (n)

SXT Ala Rossa 350 (1982-2017) (n)

Canyon 500 (1998-2002) (n)

Canyon 600 (1995-1998) (ab)

W16 600 (1994-1998) (ab)

Cagiva Raptor 650 (2001-2005) (ab)

Cagiva V-Raptor (2000-2005) (ab)

CF Moto

Neuf

300 NK (n)

400 GT / NK (n)

650 GT / MT / NK (b)

Derbi

Occasion

659 Mulhacén (2006-2010) (ab)

Ducati

Neuf

Scrambler 800 (2019) (b)

Scrambler 1100 (b)

Monster 939 / 950 (b)

Hypermotard 950 & 950 SP, 950 RVE (b)

SuperSport 950 S (b)

Occasion

Hypermotard 796 (2009-2013) (ab) ou (b) selon modèle

Hypermotard 821 (2013-2017) (b)

Hyperstrada 821 (2012-2017) (b)

Monster 600 (1994-2001) (ab)

Monster 620 (2002-2008) (ab)

Monster 695 (2006-2008) (ab)

Monster 696 (2008-2015) (ab) ou (b) selon modèle

Monster 796 (2010-2016) (ab) ou (b) selon modèle

Monster 797 & 797 + (2017) (b)

Monster 800 S2R (2005-2009) (ab)

Monster 821 (2014-2017) (b)

Ducati Multistrada 620 (2005-2008) (ab)

Scrambler Sixty2 400 (2016) (n)

Super Sport 600 (1994-2007) (ab)

Sport 620 IE (2002-2008) (ab)

SuperSport 939 S (2017) (b)

Fantic

Neuf

Caballero Scrambler 500 (n)

Caballero Flat Track 500 (n)

Caballero Rally 500 (n)

Caballero Deluxe 500 (n)

Caballero Anniversary 500 (n)

Occasion

Caballero Scrambler 250 (n)

Caballero Flat Track 250 (n)

FB Mondial

Neuf

HPS 300 (n)

Pagani 300 (n)

Harley-Davidson

Neuf

Softail Standard / Slim / Breakout / Deluxe (b)

Sport Glide (b)

Low Rider (b)

Fat Boy (b)

Fat Bob (b)

Street Bob (b)

Occasion

Gamme Street

Street 750 (b)

Street Rod (b)

Gamme Sportster

SuperLow (XL 883 L) (b)

Iron 883

Forty-Eight (XL 1200 X) (b) ou (ab) selon modèle

Iron 1200 (XL 1200 NS) (b)

Forty-Eight Special (XL 1200 XS) (b)

1200 Custom (XL 1200 C) (b)

SuperLow 1200 T (b)

Roadster (XL 1200 CX) (b)

Gamme Dyna

103 Dyna Street Bob (FXDB) (b) (2017)

Fat Bob (FXDF) (b) (2017)

Dyna Wide Glide (FXDWG) (b) (2017)

103 LowRider (FXDL) (b) (2017)

Gamme Softail

Street Bob (FXBB) (b)

Fat Boy (FLSTF) (b)

Fat Boy (FLFB) (b) (2019)

Fat Bob (FXFB) (b)

Sport Glide (FLSB) (b)

Softail Slim (FLSL) (b)

Heritage Softail Classic (FLSTC) (b)

Heritage Classic (FLHC) (b) (2019)

Softail Deluxe (FLSTN) (b)

Softail Deluxe (FLDE) (b) (2018)

Fat Boy Special (FLSTFB) (b)

Breakout (FXSB ) (b)

Breakout (FXBR) (b) (2018)

LowRider (FXLR) (b)

Honda

Neuf

CRF 300 L (n)

CMX 500 Rebel (2020)

CB 500 F (n)

CBR 500 R (2019) (n)

CB 500 X (2019) (n)

CB 650 R Néo Sport Café (2019) (b)

CBR 650 R (2019) (b)

NC750 / S / X (b)

X-ADV (b)

Occasion

XR 250 R (1994-2000) (n)

NX 250 / Dominator (1987-1996) (n)

CRF 250 L (2013-2018) (n)

CRF 250 Rally (2013-2018) (n)

CRF 450 L (Depuis 2016) (n)

CBR 250 R (2011-2015) (n)

CB 300 R (n)

CB 500 (1994-2003) (ab)

CB 500 F (2004-2007) (ab)

CB 500 F (2013-2018) (n)

CBR 500 R (2013-2017) (n)

CB 500 X (2013-2018) (n)

CMX 500 Rebel (2017) (n)

CB 600 F IE (2008-2016) (b) ou (ab) selon modèle

CB 650 F Euro 3 (2014-2017) (b)

CBR 650 F (2014-2017) (b)

Hornet 600 (1998-2003) (ab) (seules les PC34D/PC3431 sont bridables)

Transalp 600 (1996-1999) (ab)

Transalp 650 (2002-2008) (ab)

NX 650 Dominator (1996-2002) (ab)

VT Shadow 600 (1995-2002) (n) ou (ab) selon modèle

Deauville 650 (1998-2006) (ab)

NTV 650 (1996-1999) (ab)

SLR 650 (1996-1999) (ab)

FX Vigor 650 (1999-2002) (ab)

FMX SM 650 (2005-2008) (ab)

NC 700 S / X (2012-2015) (n) (sauf versions 38kw)

Retro

MTX 200R (1983-1988) (n)

MTX 250 (1983-1989) (n)

XR 200R (1972-1988) (n)

XL-R 250 (1984-1990) (n)

XL-R 350 (1984-1987) (n)

XL-RM 600 (1985-1990) (n)

XL-R 400 (1980-1990) (n)

XL-S 250 (1978-1982) (n)

XL-S 400 (1981-1985) (n)

CB 250 RS / Two Fifty (1980-1997) (n)

CB 350 (1968-1973) (n)

CB 400 F (1975-1979) (n)

CB 400 N (1978-1986) (n)

CB 450 (1965-1974) (n)

CB 450 S (1986-1991) (n)

CX 400 (1981-1987) (n)

CM 400 T (1980-1996) (n)

Husqvarna

Neuf

TE Enduro 250 (n) / 300 (ab)

FE 250 / 350 / 450 / 501 (n) (compatibilité A2 à confirmer)

Svartpilen 401 (n)

Svartpilen 701 (b)

Vitpilen 401 (n)

Vitpilen 701 (b)

701 Enduro (b)

701 Supermoto (b)

Occasion

TE Rando 250 (2009-2012) (n)

TE MTT1 450 (Depuis 2014) (ab)

TE-S "SM-S" 610 (2001-2006) (ab)

TE-E 610 (1998-2001) (ab)

TE-E Trail 610 (2005-2014) (ab) ou (n) selon modèle

TR 650 Strada / Terra (2012-2014) (b) ou (ab) selon modèle

WR 360 (1995-2002) (ab)

Hyosung

Neuf

Bobber GV300S (n)

Occasion

Comet 650 (2004-2008) (ab)

GT 650 (2009-2013) (ab)

GT 650 R (2009-2017) (ab)

Indian

Neuf

Scout (b)

Scout Sixty (b)

Scout Bobber (b)

FTR 1200 (b) & FTR Rally (b)

Kawasaki

Neuf

Z 400 (2019) (n)

Z 650 (b)

Z650 RS (b)

Versys 650 (b)

Ninja 650 (b)

Z 900 (2020) (b)

W 800 (n)

W 800 Street & W 800 Cafe (2019) (n)

Vulcan S (b)

Occasion

KLX 250 (2009-2016) (n)

Eliminator (EL) 250 (1991-1999) (n)

Estrella 250 (1995-2000) (n)

Z 300 (2015-2018) (n)

Ninja 250 R (2008-2013) (n)

Ninja 300 (2013-2018) (n)

Ninja 400 (2018-2021) (n)

Versys-X 300 (2017-2020) (n)

Versys 650 (2007-2014) (b) ou (ab) selon modèle

EN 500 Sunset (1996-2007) (version 31,5KW)

KLE 500 (1991-2008) (n) ou (ab) selon modèle

KLR 650 (1995-2007) (ab)

GPZ 500 S (1994-2004) (ab)

ER-5 (1997-2007) (ab)

ER-6 n & f (2005-2017) (ab) ou (b) selon modèle

ZR7 (1999-2006) (ab)

W 650 (1999-2008) (ab)

Z 800 e (2013-2017) (b)

VN 800 (1995-2006) (ab)

VN 900 (2006-2015) (n), (b) ou (ab) selon modèle

VN 1500 Drifter (1999-2008) (ab)

Retro

KLX 250 (1977-1996) (n)

Z250 (1980-1985) (n)

Avenger 350 (A7) (1965-1985) (n)

Big Horn 350 (1973-1980) (n)

Z400 K4 (1975-1990) (n)

Z400 (KZ400) H / J / GT / LTD (1979-1985) (n)

KTM

Neuf

390 Duke (n)

390 Adventure (2020) (n)

RC 390 (n)

EXC-F MTT1 250 / 350 / 450 / 500 (b)

690 SMCR (b)

690 LC4 Enduro R (b)

890 Adventure (b)

890 Duke L (b)

Occasion

EXC 200 (1998-2018) (n)

Duke 200 (2012-2015) (n)

RC 200 (2014-2017) (n)

390 Duke Euro 3 (2013-2018) (b)

625 SXC (1999-2009) (n)

625 LC4 (2001-2009) (n)

640 Duke (2002-2009) (ab)

640 LC4 (1999-2009) (ab) selon modèle

660 SMC (version A2) (2002 - 2009) (n)

690 Duke et 690 Duke R (2008-2016) (b)

790 Duke (2018-2021) (b)

790 Adventure (2018-2021) (b)

1050 Adventure (2015-2017) (b)

1090 Adventure L (version 95ch) (2017-2019) (b)

Freeride E-SM

Mash

Neuf

Two Fifty 250 (n)

Dirt Track 250 (n)

Scrambler 400 (n)

Five Hundred 400 (n)

Familiy Side 400 (n)

Dirt Track 650 (n)

X Ride 650 (n)

Occasion

Café Racer 250 (n)

Black Seven 250 (n)

Von Dutch 400 (n)

Adventure 400 R (n)

TT40 Cafe Racer (n)

400 Family Side (n)

Desert Force 400 (2020) (n)

Moto Guzzi

Neuf

V7 850 (2021) (b)

V 85 TT (b)

V9 Roamer & Bobber

Occasion

V7 (Rough, Carbon et Milano) (2009-2013) (ab)

V7 II (Stone, Special, Racer, Stornello) (2013-2017) (b)

V7 III (Stone, Special, Racer, Anniversaire, Carbon, Milano et Rough) (2017-2021) (b)

V9 Bobber (2016-2021) (b)

V9 Roamer (2016-2018) (b)

Breva 750 (2003-2013) (ab)

Nevada Club (1998-2005) (n)

Retro

V35 (1978-1989) (n)

V65 (PX) (1982-1988) (n)

V65 TT (1984-1987) (n)

V65 Florida (1986-1994) (n)

MV Agusta

Neuf

F3 675 (b)

Brutale 800 (b)

Occasion

Brutale 675 (2014-2018) (b)

Orcal

Neuf

SK03 300

Royal Enfield

Neuf

Bullet (n)

Bullet Trials (n)

Bullet Classic (n)

Meteor 350 (n)

Himalayan (n)

Interceptor 650 (n)

Continental GT 650 (n)

Occasion

Continental GT 535 (2013-2018) (n)

Bullet Electra (2005-2015) (n)

Suzuki

Neuf

SV 650 (2016) (b)

SV 650 X (b)

GSX-S 750 (2019) (b)

GSX-S 950 (2021) (b)

V-Strom 650 & 650 XT (b)

V-Strom 1050 & 1050 XT (2020) (b)

Occasion

VanVan 200 (2016-2017) (n)

V-Strom 250 (2017) (n)

GN 250 (1995-2002) (n)

GW 250 Inazuma (2012-2016) (n)

GZ 250 Marauder (2001-2008) (n)

TU 250 (1997-2001) (n)

DR 350 (1989-2001) (n)

DRZ-S 400 (2000-2012) (n)

DR 650 (1990-2002) (n) (compatibilité A2 à vérifier)

GSX 250 R (2017) (b)

GS 500 E (1989-2007) (ab) selon modèle

GS 500 F (ab) selon modèle

GSX-F 600 (1998-2004) (ab)

GSX-F 650 (2008-2016) (ab)

Bandit 600 (1996-2005) (ab)

Bandit IE 650 (2007-2013) (ab)

SV 650 S (1999-2002) (ab)

SV 650 N / S (2003-2015) (ab)

SV 650 Scrambler (2016-2020) (b)

Gladius 650 (2009-2016) (ab) ou (b) selon modèle

XF Freewind 650 (1997-2003) (ab)

V-Strom 650 (2007-2013) (ab)

Savage 650 LS(1986-1999) (n)

Intruder 600 (1994-1998) (ab)

Intruder C800 (2002-2017) (ab) ou (b) selon modèle

Retro

DR 250 (1984-1990) (n)

DR 500 (1981-1983) (n)

DR 600 (1985-1990) (n)

SP 370 (1978-1981) (n)

GSX 400 E/S (1979-1987) (n)

SWM

Neuf

RS 500 R (n)

SM 500 R (n)

Six Days 500 (n)

Occasion

RS 300 R (n)

Varez 400 (n)

Six Days 440 (n)

Ace of Spades 500 (n)

Outlaw Grand Milano 500 (n)

Superdual 650 T - (2019) (b)

Triumph

Neuf

Trident 660 (2021) (b)

Triumph Bonneville T120 (b)

Street Triple (2020) (b)

Street Twin 900 (b)

Street Scrambler 900 (b)

Tiger 900 GT / Rally (b)

Occasion

Street Triple 660 (2017-2021) (b)

Street Triple 675 ABS (2015-2017) (b)

Street Twin (2016-2019) (b)

Street Cup 900 (2017-2021) (b)

Thruxton IE (2004-2016) (ab) ou (b) selon modèle

Bonneville 900 T100 IE / SE (2007-2014) (ab)

Bonneville 900 T100 IE / T100 Black (2013-2021) (b)

Speedmaster IE (2007-2014) (ab) ou (b) selon modèle

Scrambler IE (2007-2017) (ab) ou (b) selon modèle

Legend TT (1998-2000)

America IE (2007-2016) (ab) ou (b) selon modèle

Tiger 800 XC / XR / XCX (2011-2019) (b)

Tiger Sport 850 (2020) (b)

Thunderbird 1600 (2009-2018) (ab)

Voge

Neuf

300 AC (n)

300 R (n)

300 RR (n)

500 R (n)

500 DS (2020) (n)

Yamaha

Neuf

MT-07 (2018) (b)

XSR 700 (b)

R7 (2021) (b)

Tracer 7 (2020)

Occasion

TW 200 (1989-1999) (n)

TT-R 250 (1995-2005) (n)

TY 250 (1975-2002) (n)

Tricker 250 (2005-2007) (n)

YBR 250 (2007-2014) (n)

Virago 250 (1989-2001) (n)

WR 200 (1986-2002) (n)

WR 250 MTT1 / WR-F / R / X (1996-2015) (n) (certains modèles ne sont pas compatibles A2)

WR 450 2-Trac (2004-2007) (n)

SR 250 (1980-2002) (n)

SR 400 (2014-2017) (n)

SR 500 (1992-1998) (n)

MT-03 (2016) (n)

MT-03 (2020) (n)

YZF R3 - (2015-2017) (n)

YZF R3 - (2019) (n)

Fazer 600 FZS (1998-2002) (ab)

Fazer 600 FZ6 (2002-2008) (ab)

TT-R 600 (1997-2007) (n)

SRX 600 (1983-1996) (n)

XJ-S 600 Diversion (1991-2003) (ab)

XJ 6 (2009-2018) (b)

XV 535 Virago (1990-1999) (ab)

XVS Drag Star 650 (1997-2004) (ab)

SZR 660 (1995-2005) (n) (compatibilité A2 à confirmer)

XT 600 (1991-1998) (n)

XTE 600 (1990-2004) (n)

XT 660 X (2007-2018) (n) ou (b) selon modèle

XT 660 Z Ténéré (2011-2017) (n)

XT 660 R (2007-2018) (n)

MT-07 (2014-2018) (b)

Ténéré 700 - (2019) (b)

Tracer 700 (2016-2018) (b)

Retro

IT 200 (1983-1987) (n)

RD 250 (1974-1982) (n)

DTR 200 (1988-1994) (n)

TDR 250 (1988-1993) (n)

XT 250 (1981-1991) (n)

XT 350 (1985-1994) (n)

XT 400 (1980-1985) (n)

XT 500 (1977-1990) (n)

SR 400 (1981-1983) (n)

XJ 400 (1981-1984) (n)

XS 400 (1980-1985) (n)

Zero

S (n)

SR (n)

DS (n)

DSR (n)

FX (n)

FXS (n)

Zontes

Neuf

310 X (n)

310 R (n)

310 T (2019) (n)

310 V (2020) (n)

LES SCOOTERS

Aprilia

SR Max 300 ie (n)

SRV 850 ie (b)

BMW

C Evolution Long Range

C 400 X

C 400 GT

C 650 Sport (b)

C 650 GT (b)

C Evolution (n)

Honda

SH 300i (n)

Forza NS 300 ABS (2013) (n)

Forza 300 (2018) (b)

X-ADV 750 (b)

Kawasaki

J300 (n)

Kymco

Downtown 350 (n)

Xciting 400i (n)

AK 550 (b)

Piaggio

Beverly 300 (n)

Beverly 350 ie (n)

X10 350 ie(n)

X10 500 ie (n)

Suzuki

Burgman 200

Burgman 400

Sym

Cruisym 300i (n)

GTS 300 EFI (n)

GTS 300 EFI ABS (Sport Edition & Start & Stop) (n)

Citycom 300i S (n)

Maxsym 600i ABS Sporty & Executive (n)

Vespa

GTS 300 ie (n)

GTS 300 HPE (2019)

Yamaha

XMax 300 (n)

XMax 400 (n)

TMax 500 (n)

TMax 530 (n)

TMax 560 & TMax Tech Max (2020)

