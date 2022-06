Très appréciée, la gamme 400 de Kawasaki a été éclipsée du vieux continent il y a deux ans. La norme Euro 5 et la crise sanitaire ayant mené la vie dure aux constructeurs, nous pouvons supposer que Kawasaki s’est vu dans obligation de revoir ses priorités. Mais c’est dorénavant acté : les petits twin propulsant les Z400 et Ninja 400 seront de retour dès cet été en concession.

Kawasaki Ninja 400 et Z400 2023 : Euro 5 et puis c’est tout ?

On retrouve le petit twin de 399cm3 à refroidissement liquide, désormais conforme aux normes Euro 5. Délivrant 45 ch à à 10000 tr/min pour 37 Nm de couple à 8000 tr/min, ils est de facto compatible avec le permis A2.

Le cadre treillis, la fourche téléscopique de 41 mm et l’amortisseur arrière réglable en précharge semblent identiques au millésime 2020. Même chose pour le freinage, qui reçoit à nouveau un simple disque avant de 310 mm mordu par un étrier deux pistons, secondé par un disque arrière de 220 mm. En revanche, Kawasaki précise que l’embrayage assisté avec fonction anti-dribble de la Ninja sera plus léger (-20%) qu’auparavant.

Enfin, la selle est perchée à 785 mm (selle haute Ergo-Fit en option) et le poids total de chaque moto demeure léger : seulement 167 kg à vide pour la Z400 contre 168 kg pour la Ninja 400. Voilà qui devrait satisfaire les débutants et les adeptes du "light is right" !

Si aucun tarif n’a été communiqué, nous pouvons supposer que les prix seront un poil plus hauts que les versions 2020. Il y a deux ans, la Z400 était proposée au tarif de 5 699 € contre 6 299 € pour la Ninja 400.