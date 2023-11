10250 tr/min ! C’est le régime maximal accepté par ce nouveau monocylindre double arbre de Ducati. Forcément, avec un tel régime, on est loin du caractère « à l’ancienne » des monocylindres longue course : sur ce bloc, les cotes sont de 116 x 62,4 mm. De fait, l’Hypermotard 698 (qui cube en fait 659 cm3) développe la puissance ahurissante de 77,5 ch à 9750 tr/min, assorti d’un couple maximal de 64 Nm obtenu à 8000 tr/min.

Une version A2 sera proposée : elle délivrera pour sa part 43,5 ch à 6250 tr/min et 50 Nm à 5750 tr/min. Ducati précise également qu’en configuration de course, avec un échappement Termignoni, ce bloc développe 84,5 chevaux à 8500 tr/min.

Les fins techniciens savent que cet alésage de 116 mm leur rappelle quelque chose : c’est en effet le même que sur les 1299 Panigale ; les cotes de ce moteur que Ducati appelle le Superquadro Mono sont en réalité les plus radicales jamais vues sur un monocylindre de route (malgré cela, le jeu aux soupapes ne se fait que tous les 30 000 kilomètres, vidange tous les 15000 km).

Du moteur de la Panigale, le Superquadro Mono reprend également la chambre de combustion, la distribution desmodromique ainsi que les soupapes d’admission en titane (celles d’échappement sont en acier). Piston et culbuteurs reçoivent un traitement DLC pour limiter les frictions. Pour gagner du poids, plusieurs carters (embrayage, alternateur, culasse) sont en magnésium. Deux balanciers d’équilibrage et deux pompes à huile sont de la partie.

Avec cet Hypermotard 698, Ducati vient clairement planter un pavé sur les terres autrichiennes et se positionne frontalement face aux KTM 690 SMC R et sa cousine la Husqvarna 701 Supermoto, qui revendique 74 ch à 8000 tr/min et 73,5 Nm de couple à 6500 tr/min – avec une périodicité d’entretien tous les 10 000 km. Sur le papier, le bloc Ducati sera probablement encore plus vif.

Ducati Hypermotard 698 : affutée !

On s’en doute, un tel bloc ne peut s’exprimer que dans un écrin à la hauteur. Déjà, le package offre un poids contenu : 151 kilos à sec, c’est le gage d’un dynamisme de haute volée. Le cadre treillis ne pèse que 7,2 kilos. Les suspensions sont confiées à Marzocchi, avec une solide fourche inversée de 45 mm de diamètre, entièrement réglable, ainsi qu’à Sachs pour le mono-amortisseur arrière ; les débattements sont, respectivement, de 215 et 240 mm. A l’avant, un simple disque de 330 mm est pincé par un étrier Brembo radial M4.32.

Comme d’habitude chez Ducati, le package électronique est complet (le shifter est de série sur la déco RVE, pas sur le modèle standard, rouge) : launch control, gestion du frein moteur, tout ceci est proposé en plus des fonctions usuelles (cornering ABS, contrôle de traction, 4 modes de conduite). Un ABS réglable sur 4 niveaux permet d’adopter une conduite de style supermotard, tout en glisse contrôlée, grâce à la fonction Slide by Brake, avant de repartir sur la roue arrière grâce au Wheelie Control, réglable sur 4 niveaux également.

De quoi exploiter pleinement cet Hypermotard 698, pour lequel Ducati a confié avoir soigneusement calculé les rapports de boîte, avec une première assez longue, que l’on utilisera dans les virages serrés. Voici le genre d’engin qui ne fera peut-être pas de gros scores de vente, mais que l’on a hâte d’essayer.

Ducati Hypermotard 698 : en résumé

Nouveau moteur Superquadro Mono

77,5 ch, 64 Nm, version A2 possible

Régime maximal de 10250 tr/min !

Electronique de pointe

Fourche Marzocchi de 45 mm

Pneus Pirelli Diablo Rosso IV

Ducati Hypermotard 698 : fiche technique

Moteur : monocylindre refroidi par eau, 659 cm3, 77,5 ch, 64 Nm

Réservoir : NC

Poids 151 kilos à sec

Hauteur de selle : NC

Prix : 12 790 euros / 13 790 euros (déclinaison RVE)

Disponibilité : janvier 2024