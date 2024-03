Proposer des éditions spéciales et limitées de ses motos, une spécialité Triumph ! Après nous avoir présenté sa nouvelle Rocket 3, la firme britannique nous dévoile une édition spéciale de sa Trident 660. Un roadster qui a su conquérir de nombreux motards, en témoignent les 35 600 exemplaires vendus depuis sa sortie en 2020 !

Rebaptisée Triumph Trident Triple Tribute, cette édition 2024 rend hommage à la Trident T50 Slippery Sam. Une machine légendaire, connue pour avoir remporté le Bol d’Or en 1970 et 1971 et 5 fois le Tourist Trophy entre 1971 et 1975, rien que ça !

Uniquement proposée cette année, la Triumph Trident Triple Tribute est avant tout une affaire de look. Elle arbore le numéro 67 sur son réservoir et s’habille d’une livrée bleu / blanc / rouge inspirée de la Trident T50 Slippery Sam. Mais ce n’est pas tout : elle embarque des équipements de série tel qu’un quickshifter, un saute vent et un sabot moteur.

Du reste, cette Trident Triple Tribute reste identique à la Trident "classique". On retrouve le 3 cylindres de 660 cm3 développant 81 ch et 64 Nm et une partie cycle qualitative, servie par un freinage Nissin et des suspensions Showa.

Annoncée au prix de 8 695 euros, la Triumph Trident Triple Tribute débarquera chez les concessionnaires au mois d’avril 2024. Un tarif avantageux, car c’est tout simplement le même que la version standard, sans les équipements de cette version spéciale !

Triumph Trident 660 : notre essai