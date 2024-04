Entre les Honda CMX 500 Rebel, Kawasaki Eliminator 500, Royal Enfield Meteor et Shotgun 650, on peut dire que le segment "confidentiel" des customs / cruisers mid-size ne le sera peut être plus pour longtemps ! Dernier constructeur à rejoindre l’aventure : CFMoto avec sa 450 CL-C.

CFMoto 450 CL-C : Classic Custom !

Construite sur la même plateforme que la CFMoto 450 SR, la 450 CL-C est propulsée par un twin de 449 cm3 calé à 270°. Revu pour l’occasion, il développe 40,8 ch à 8000 tr/min et 42 Nm de couple à 6250 tr/min. Dans un désir de se rapprocher du custom "traditionnel", le constructeur chinois l’a associé à une transmission par courroie. Moyenne cylindrée oblige, l’ensemble ne pèse "que" 181 kg à sec sur la balance. Un peu plus que ses adversaires japonais donc, CMX500 Rebel en tête.

Toujours dans l’optique de coller au style custom / cruiser, la selle culmine à 690 mm. Elle est installée sur un châssis tubulaire en acier associé à une fourche inversée plus massive et un nouveau bras oscillant, équipé d’un amortisseur réglable en précharge. La liaison au sol est assurée par des jantes de 16 pouces chaussées par des pneus CST. Le freinage quant à lui, est confié à J.Juan avec un étrier radial 4 pistons à l’avant, épaulé par un ABS et un contrôle de traction de série.

Du reste le look de la machine reprend ce qui fait le sel de ce type de motos : réservoir goutte d’eau, phare rond LED, rétroviseurs en bout de guidon et double ligne d’échappement. Modernité oblige, CFMoto a greffé un écran TFT connecté de 3,6 pouces au guidon de sa machine.

La CFMoto 450 CL-C devrait débarquer dans plusieurs concessions européennes au mois de mai à un tarif avoisinant les 6000 euros. Aucune précisions n’ont été données pour le marché français.... pour l’instant !