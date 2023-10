Honda renouvelle ses customs / cruisers pour 2024. Aucune modification technique n’est à noter : la CMX500 Rebel conserve le fameux bicylindre en ligne de 471 cm3 développant 47,5ch, bien connu pour être au cœur de la gamme 500 du constructeur, où la CB500F trône en reine. Même chose pour la CMX1100 Rebel, toujours cadencée par le bicylindre de la CRF1100L Africa Twin, développant 87 ch. Deux salles, deux ambiances, visant à satisfaire les motards débutants ou expérimentés à la recherche d’un custom / cruiser bien fini et accessible coté tarif.

Honda CMX500 Rebel 2024

Face aux nouvelles Moto Morini Calibro 650 et Kawasaki Eliminator 500, la CMX500 Rebel a-t-elle du souci à se faire ? Dans tous les cas, le cruiser de moyenne cylindrée (moto de la catégorie la plus vendue en Europe depuis 2021 !) poursuit sa route en 2024 avec 2 nouveaux coloris : argent mat et vert mat. A noter que le "classique" noir mat reste au catalogue.

La Rebel S et son saute-vent, sa sellerie et ses soufflets de fourche pourra quant à elle s’habiller d’un noir brillant.

Honda CMX1100 Rebel 2024

La Rebel "gros cube" de son coté, s’habillera d’un nouveau gris argenté, tandis que la CMX1100T, version "Touring" avec carénages et valises, gagnera un noir métallisé et des jantes de couleur bronze.

Les nouvelles Honda CMX500 et 1100 Rebel seront disponibles dès le mois de janvier 2024 en concessions.