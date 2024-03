Comme chaque année depuis 2021, la KTM RC 8C (voir notre émission), hypersportive réservée à un usage circuit, nous revient en 2024 dans une édition limitée à seulement 100 exemplaires.

Si l’on pouvait s’attendre à retrouver le nouveau bicylindre de 990 cm3 de la nouvelle KTM 990 Duke (voir notre essai), il n’en est rien. La nouvelle RC 8C est de nouveau propulsée par le fameux LC8c, développant 135 ch et 98 Nm de couple. Il est intégré dans un cadre tubulaire en acier 25CrMo4 exclusif à la moto.

La machine est suspendue par une fourche inversée réglable WP APEX Pro 7543 de 43 mm et par un amortisseur WP APEX Pro 7746 également réglable. Le freinage, inspiré du MotoGP, se compose d’étriers Brembo Stylema mordant des disques de 290 mm et d’un maitre cylindre Brembo 19RCS Corsa Corta. Du reste, la moto est équipée de jantes aluminium Dymag chaussées par des pneus slick Pirelli, d’un silencieux Akrapovic et de carénages en carbone et kevlar. La machine n’affiche de fait que 142 kg à sec sur la balance.

Coté techno, la moto reçoit un tableau de bord AIM MXS 1.2 RACE (écran TFT 5 pouces) couplé à un GPS et un système d’enregistrement de données télémétriques. Cette fonctionnalité offre, en continu, la possibilité d’enregistrer les paramètres et les données fournies par la moto après une session piste.

A l’instar des précédents millésimes, cette nouvelle KTM RC 8C sera disponible à la réservation le 20 mars prochain à 15h00 contre 42 000 euros (!) sur le site officiel KTM. Les futurs acquéreurs se verront offrir une session piste sur le circuit de Portimao, en présence des célèbres pilotes MotoGP KTM : Jack Miller, Brad Binder et Daniel Pedrosa.