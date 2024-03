20 ans déjà que la Triumph Rocket 3 arpente les routes. Lancée en 2004, puis évincée du catalogue en 2017 par les normes antipollution Euro 4, la moto nous revient en 2019 dans une version encore plus musclée. Déclinée en versions R et GT, elle intègre alors un 3 cylindres colossal de 2458 cm3 allégé de 40 kilos par rapport au précédent moteur. Mais ce serait sans compter le talent des ingénieurs Triumph, qui ont continué de peaufiner la machine pour son vingtième anniversaire...

Triumph Rocket 3 Storm 2024 : Euro 5+, 15 ch et 4 Nm de plus !

Rebaptisée Rocket 3 Storm cette année, le power cruiser Triumph intègre de nouveau le 3 cylindres de 2458 cm3. A l’occasion de son passage aux normes antipollution Euro 5+, il développe désormais 182 ch à 7 000 tr/min et 225 Nm de couple à 4 000 tr/min, soit 15 ch et 4 Nm de plus que le précédent millésime !

Hormis les nouvelles jantes à 10 rayons, allégées de 1kg et chaussées par des pneus Metzeler Cruisetec, la partie cycle ne change pas. Elle se compose toujours d’un freinage Brembo Stylema avec ABS sur l’angle, d’une fourche Showa de 47 mm réglable et d’un monoamortisseur Showa RSU ajustable.

A nouveau déclinée en versions R et GT, la différence entre les deux motos est ergonomique. Tandis que la Rocket 3 R Storm est équipée d’un guidon plat, de commandes aux pieds centrées et d’une selle de 773 mm, la Rocket 3 GT Storm opte pour une position de conduite orientée "custom / cruiser" : guidon relevé, commandes aux pieds avancées, selle de 750 mm et sissy bar pour le passager. Enfin, la Rocket 3 R Storm affiche 320 kg tous plein faits, contre 317 kg sur la GT Storm.

Coté techno et électronique, les deux Rocket 3 2024 sont plutôt bien dotées de série : régulateur de vitesse, antipatinage, traction control, aide au démarrage en côte, embrayage assisté, démarrage sans clé, prise USB, accélérateur ride-by-wire, 4 modes de conduites ajustables sur l’écran TFT couleur et éclairage full LED. Il faudra en revanche passer par la case options / accessoires pour enrichir la Rocket 3 Storm d’un shifter ou de la bagagerie officielle.

Les Triumph Rocket 3 Storm R (26 395 euros) et Rocket 3 Storm GT (27 195 euros) poseront leurs roues en concessions à partir du mois d’avril 2024 dans des coloris noir/rouge, noir/gris et noir/bleu.