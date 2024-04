La Yamaha R1 dans sa version route, c’est fini pour l’Europe ! Face à des normes antipollution toujours plus restrictives (Euro 5+), la firme aux 3 diapasons réserve le nouveau millésime de son hypersportive à un usage piste. En revanche, elle continuera d’être vendue en "usage libre" dans d’autres contrées, telles que l’Angleterre et les Etats-Unis... Le même destin que les Yamaha R6 et Suzuki GSX-R ?

Mais qu’à cela ne tienne : Yamaha Crescent, team Yamaha engagé au Championnat du monde de Superbike, célèbre l’arrivée du pilote Jonathan Rea en son sein, avec une édition exclusive de sa YZF-R1.

Limitée à 65 exemplaires (le numéro du pilote), elle se dote d’une partie cycle encore plus redoutable : amortisseur TTX à l’arrière et au guidon, fourche Öhlins, jantes alu forgées Marchesini chaussées de pneus Pirelli SuperCorsa SP, freinage Brembo avec maitre-cylindre 19 RC, silencieux Akrapovic, chaine renforcée...

Proposée dans deux livrées (bleu Yamaha Crescent ou gris Winter Tests), cette Yamaha YZF-R1 Rea Replica est vendue environ 35 000 euros sur le site du team Yamaha Crescent.

