Benelli, Moto Morini... et maintenant Morbidelli ! Toutes ces marques ont pour point commun d’être passées sous la coupe de l’Empire du Milieu... ou du moins en partie. Le groupe Keeway, appartenant au géant chinois QJ Motors (Qiangjiang Motorcycle), vient tout juste d’acquérir la marque italienne originaire de Pesaro.

MBP Moto devient Morbidelli

Histoire d’asseoir légitimité et image de marque, Morbidelli remplace le nom de la nouvelle marque MBP Moto (Moto Bologna Passion) créée en 2021 par Keeway. Les motos Morbidelli seront distribuées en France par la DIP, actuellement en charge de l’importation des motos Keeway, Voge ou encore Daelim.

« Cette acquisition témoigne de l’aspiration de MBP Moto à l’excellence dans l’industrie de la moto, explique Dante Bustos, CMO du groupe Keeway. Nous sommes ravis d’accueillir une marque haut de gamme historique comme Morbidelli dans notre famille. Cela nous permettra de mélanger l’héritage de la course et l’artisanat Made in Italy avec notre vision de l’avenir du motocyclisme. Notre passion pour l’innovation combinée au riche héritage de Morbidelli mènera à la création de motos combinant performances, design et histoire. »

La marque ne sera pas pas 100% made in China , étant donné qu’un centre stylistique, baptisé « Centro Stile Morbidelli », ainsi qu’un centre de recherche et développement prendront place à Bologne, en Italie.

Le catalogue du constructeur servira le segment des roadsters, cruisers, trails et scooters avec des machines allant de 125 à 1000 cm3. D’ici 2025, des motos et scooters électriques devraient également compléter la gamme.