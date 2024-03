Honda CBR1000RR-R SP 2024 : fiche technique

Moteur :

Type : 4-cylindres en ligne, 4 temps

Refroidissement : Liquide

Distribution : Double ACT, 16 soupapes

Cylindrée : 999,7 cc

Alésage x course : 81 mm x 48,5 mm

Tx compression : 13,6 à 1

Puissance : 217,6 ch à 14 000 tr/mn

Couple : 113 Nm à 12 000 tr/mn

Gestion moteur : Injection électronique, accélérateur sans câble

Homologation : Euro5

Transmission :

Embrayage : Multidisques en bain d’huile

Commande : Par câble

Boîte de vitesse : 6 rapports

Transmission finale : Par chaîne

Partie cycle :

Cadre : Périmétrique et bras-oscillant en alu

Suspension AV : Fourche inversée Öhlins NX S-EC3.0 43 mm, régable en précharge, détente et compression

Suspension AR : Monoamortisseur Öhlins TTX36 S-EC3.0, réglable en précharge, détente et compression

Frein AV : Double disques 330 mm avec étriers radiaux Brembo 4-pistons

Frein AR : Simple disque 220 mm avec étrier Brembo 2-pistons

ABS : Sensible à l’angle

Jante AV : En alliage à bâtons

Jante AR : En alliage à bâtons

Dimensions, poids, capacités :

Longueur : 2105 mm

Largeur : 750 mm

Empattement : 1455 mm

Débattement AV : 125 mm

Débattement AR : 143 mm

Hauteur de selle : 830 mm

Garde au sol : 130 mm

Angle de chasse : 24°7

Chasse : 101,9 mm

Pneu AV : 120/70/17 - Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 ou Bridgestone RS11

Pneu AR : 200/55/17 - Pirelli Diablo Supercorsa SP V3 ou Bridgestone RS11

Réservoir : 16,5 litres

Poids annoncé : 201 kg tous pleins faits

Instrumentation :

Type : Écran TFT couleurs

Informations : Vitesse, régime moteur, odomètre, trips partiels, rapport engagé, heure, température moteur, niveaux assistances (anti-patinage, frein moteur, cartographie)

Prix : 26 749 euros (22 749 euros pour la version standard)