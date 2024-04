Lors du Grand Prix des Amériques de MotoGP, où le pilote Maverick Vinales s’est imposé face à se concurrents, Aprilia a souhaité rendre hommage à son histoire Superbike en dévoilant une édition spéciale de ses RSV4 et Tuono V4 Factory. Baptisées "SE-09 SBK", les deux motos font référence à la première victoire de Max Biaggi au guidon de sa RSV4 en 2009.

Le début d’une longue liste de hauts faits pour le constructeur, avec pas moins de 7 titres de champion du monde décrochés en World SBK.

Les RSV4 et Tuono V4 Factory SE-09 SBK, en plus de recevoir un garde-boue et des prises d’air en carbone, s’habillent donc des couleurs du team Aprilia de Max Biaggi et Shinya Nakano, à savoir une livrée faite de noir, de rouge et de blanc.

Les deux motos débarqueront en concessions au mois de juin 2024. Il faudra s’alléger de 26 499 euros pour l’Aprilia RSV4 Factory SE-09 SBK, et de 20 499 euros pour l’Aprilia Tuono V4 Factory SE-09 SBK.

