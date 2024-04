Fans de MotoGP, attention ! Le GPMAG N°12 est là . Il arrive en kiosque ce 10 avril, et contient comme toujours son lot d’exclusivités.

Des interviews des responsables techniques de Marc Marquez, Pedro Acosta et Johann Zarco. Un sujet sur le développement MotoGP avec notre expert technique Peter Bom. Une visite des ateliers Michelin où sont fabriqués et testés les slicks MotoGP. Une retrospective du pilote légendaire Jarno Saarinen, un sujet sur le développement du nouveau casque Shark Aeron-GP, et les magnifiques portfolios de notre photographe Rob Gray.

GPMAG N°12 : 148 pages de MotoGP pour 9,90 euros.

GP Mag n°12 : le sommaire

GP Mag n°12 : Pedro Acosta raconté par son chef ingé Paul Trevathan

Pedro Acosta est-il l’un des futurs champions du monde de la catégorie reine ? C’est probable ! Car a seulement 19 ans, le jeune pilote est déjà classé 5ème de la saison 2024. Sachant qu’il a été titré champion du monde Moto2 en 2021 et Moto3 en 2023, il est sans doute l’un des pilotes les plus prometteurs de la décennie. Place à l’interview exclusive de son chef ingénieur, Paul Trevathan.

GP Mag n°12 : Interview de Frankie Carchedi, chef ingé de Marc Marquez (Gresini Racing)

Frankie Carchedi est une pointure des paddocks (BSB, SBK et MotoGP). Aujourd’hui, il supervise le turbulent Marc Marquez chez Gresini Racing (Ducati). Rencontre et interview à Sepang.

GP Mag n°12 : Interview de Christophe Bourguignon, responsable technique du team LCR Honda

Christophe Bourguignon et ses 32 ans d’expérience est également une figure importante des paddocks. D’abord technicien suspensions puis chef ingénieur, il est actuellement responsable technique chez le team LCR Honda. Dans notre interview exclusive, il fait le point sur Johann Zarco et Honda.

GP Mag n°12 : Le développement MotoGP

Le MotoGP est certes le championnat du monde moto le plus prestigieux. Mais c’est aussi une catégorie "prototype" en perpétuelle évolution. Dans ce dossier, on vous explique comment les constructeurs améliorent leurs protos tout au long des courses et saisons.

GP Mag n°12 : Interview de Dan Rossomondo, directeur commercial Dorna

Directeur commercial de la NBA (championnat de basket pro américain) jusqu’en 2021, Dan Rossomondo a désormais pour mission de développer l’audience et le succès du MotoGP. Place au bilan après 1 an d’investiture.

GP Mag n°12 : L’usine de fabrication des slicks MotoGP Michelin

Incroyable mais vrai : pour la première fois de son histoire, Michelin autorise des journalistes à visiter son département de fabrications de pneus de MotoGP. GP Mag y était !

GP Mag n°12 : Jarno Saarinen, le mec le plus ultra

Légende de l’histoire des Grand Prix, Jarno Saarinen a marqué durablement le championnat du monde moto avec son pilotage époustouflant tout en glisse. On vous offre un retour son parcours exceptionnel, jusqu’à son tragique accident sur le circuit de Monza en mai 1973.

GP Mag n°12 : Le Shark Aeron-GP de Johann Zarco

Toujours plus efficaces en aérodynamique, les casques de MotoGP évoluent sans cesse. Quoi de mieux qu’un expert pour nous détailler la conception de l’un des meilleurs couvre-chefs du championnat. Rencontre avec Alban Rojas, chef de projet du nouveau Shark Aeron-GP, porté par Johann Zarco.