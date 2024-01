Le GPMAG N°11 est là ! Les versions anglaises et française en ligne à télécharger sur l’appli GPMAG sont disponibles, tout comme la version papier en kiosque. Au programme : l’analyse des débuts de Marc Marquez sur Ducati. Un reportage exclusif sur le boulot des stewards MotoGP avec Freddie Spencer et son équipe. Jorge Martin par son fantasque chef technicien Daniele Romagnoli. La saga du développement de l’Aprilia RS-GP avec le responsable technique Paolo Bonora. Un dossier sur les abaisseurs d’assiette avec notre expert Peter Bom. Et plein d’autres surprises.