Attention ! A événement exceptionnel, numéro exceptionnel. Fabio Quartararo est le tout premier champion du monde français en MotoGP. Nous lui consacrons rien moins que 26 pages dans ce troisième opus. 8 pages de reportage sur le GP de Misano qui a vu son sacre. Et 18 pages sur ce que ce résultat historique a déclenché pour son team, ses proches, et on l’espère, pour la moto en France.

En outre, un poster recto-verso de Fabio vient saluer l’événement. Pour trouver le successeur de Quartararo quand ce dernier aura raccroché son cuir, on vous emmène ensuite sur le paddock du MiniGP, le championnat de France des 10/14 ans, disputé sur des mini-motos 15 ch Ohvale évoluant sur piste de kart. Une vidéo dispo sur la chaîne Youtube de MotoMag (MiniGP GPmag) vient d’ailleurs épauler notre reportage dans le magazine.

Adeptes du made in France, nous partons ensuite chez Shark pour découvrir le service course et le R&D du fabricant tricolore impliqué depuis plus de deux décennies en GP. Enfin, nous vous retraçons le destin de l’Anglais John Surtees, seul pilote de l’histoire à avoir été titré en GP 500 et en Formule 1 au début des Sixties.

Évidemment, vous retrouverez toutes vos rubriques habituelles, telles que les statistiques, l’histoire d’une des toutes dernières décos de casque de Valentino Rossi, un grand portfolio, etc.

Le GP Mag N°3 est en vente dès aujourd’hui pour trois mois dans tous les bons kiosques. Ne le ratez pas !

Thomas Baujard, rédacteur en chef de GP Mag