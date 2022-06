GP Mag est un trimestriel exclusivement dédié au MotoGP. Notre crédo est toujours d’être là où les autres ne sont pas, c’est à dire proposer des articles, reportages et analyses originales et exclusives sur la catégorie reine.

Dans ce n°5 et ses 147 pages esthétiquement dignes d’un "Artbook" sur le MotoGP, retrouvez une interview inédite de Fabio Quartararo et son art du pilotage. Une analyse d’Enea Bastianini par Carlo Pernat. Un portrait du pilote français Arnaud Vincent. Un reportage sur l’acquisition technique des données en MotoGP. Une rétrospective de la carrière de la légende Mike Hailwood. Mais aussi des analyses techniques des courses du MotoGP 2022, un dossier sur la série MotoGP Unlimited et une diversité de contenus passionnants pour passionnés.

GP Mag N°5 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

GP Mag N°5 : Fabio Quartararo cause pilotage

Après la seconde séance d’essai du Grand Prix de Portimao, Fabio Quartararo nous accorde une interview exclusive et détaillée. Le jeune champion du monde nous explique ses débuts à moto et sa progression (anecdotes, courses, pilotage) en compétition.

GP Mag N°5 : Enea Bastianini par Carlo Pernat, manager du pilote

D’abord directeur sportif pour Aprilia, Carlo Pernat (l’homme qui a repéré et signé Valentino Rossi en 1995 !) est désormais manager de pilotes. Le dernier en date est un triple vainqueur de la saison 2022, Enea Bastianini. Lors des essais libre du Grand Prix du Portugal, l’homme nous livre une riche interview sur le pilote italien.

GP Mag N°5 : Portrait d’Arnaud Vincent

En 2002, Arnaud Vincent décroche le titre de premier champion français en catégorie 125 cm3. Dans ce portrait, le pilote "grave motivé" nous fait part de ses souvenirs, ses anecdotes, sa carrière sur piste et ses analyses et ressentis sur le MotoGP d’aujourd’hui.

GP Mag N°5 : Suzuki quitte le MotoGP

L’annonce a fait trembler le paddock. En dépit de résultats prometteurs, Suzuki quittera bel et bien le MotoGP en fin de saison. On vous explique tout sur le pourquoi et le comment de cette décision.

GP Mag N°5 : l’acquisition de données techniques en MotoGP

Expert technique du MotoGP, Peter Blom s’occupe de l’acquisition de données transmises par les capteurs installés sur chaque moto de Grand Prix. Avec un portfolio complet, il nous explique tout sur les secrets d’une pratique indispensable pour évaluer de nombreux paramètres et réglages sur l’ensemble des organes des motos lancées en course.

GP Mag N°5 : Reportage sur le pilote légendaire Mike Hailwood

Mike Hailwood est bien connu pour ses performances historiques, notamment au Tourist Trophy. Quel homme était-il, et d’où lui venait un tel talent ? Notre reportage revient sur son parcours mythique.

GP Mag N°5 : Rencontre avec Gilles Bigot, pilote et chef mécanicien de Grand Prix

Gilles Bigot est l’un des techniciens français les plus expérimentés du paddock. Dans ce premier épisode, il nous raconte son vécu de mécano de Grand Prix des années 80 et 90.