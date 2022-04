GP Mag est un trimestriel exclusivement dédié au MotoGP. Notre crédo : être là où les autres ne sont pas. En exclusivité dans le N°4, les premiers essais officiels Valentino Rossi en championnat d’Europe GT3. Un reportage sur l’entraînement du pilote Ducati MotoGP Johann Zarco. Une visite du team Français Tech3 et de l’équipementier italien Alpinestars. Une rétrospective de la carrière du sextuple champion du monde Jim Redman.

Et comme toujours, les analyses des GP, de la technique, des anecdotes et de belles photos sur 148 pages. GP Mag n°4 sera en vente en kiosque le premier avril (sans blague aucune !).

GP Mag N°4 : le sommaire

GP Mag N°4 : Fabio Quartararo au MotoGP 2022

Dès les essais de Sepang, en voyant sa vitesse de pointe qui stagnait, Fabio a compris que la défense de son titre serait compliquée. Après deux GP, il a aussi montré qu’il savait se battre lors de la saison 2022.

GP Mag N°4 : Reportage sur l’entrainement de Johann Zarco

Que fait un pilote MotoGP quand il ne court pas ? Il s’entraîne !

Nous avons suivi Johann Zarco lors de sa première session de l’année à Carthagène, au sud de l’Espagne.

GP Mag N°4 : interview avec Casey Stoner, double champion du monde de MotoGP

Génie du dirt track, double champion du monde MotoGP à 26 ans et retraité à 27, Casey Stoner a tracé une trajectoire unique dans la course moto. On l’a rencontré pour une interview exclusive.

GP Mag N°4 : Rossi se met à la course automobile

En dépit de l’arrêt de sa participation au MotoGP, Valentino Rossi veut courir le plus longtemps possible. Il a donc troqué sa M1 pour une Audi R8. Nous étions au Castellet pour sa première séance d’essai officielle. Et ce fut exceptionnel tant le team WRT qui fait rouler Valentino nous a ouvert en grand ses portes. Interview d’une vingtaine de minutes avec Valentino, suivi du travail dans le box, même quand Rossi épluchait l’acquisition de données avec ses ingénieurs. Un truc impossible à réaliser en MotoGP. Possibilité de photographier Vale et son Audi R8 V10 sur la piste, mais aussi dans son stand : ce fut enthousiasmant tant l’équipe belge croit en son champion.

GP Mag N°4 : reportage sur le QG d’Alpine Stars

Le célèbre équipementier américain Alpine Stars est bien connu pour concevoir du matériel de Grand Prix visant la protection optimale et la performance. La marque légendaire du sport moto protège Marc Marquez et Fabio Quartararo en MotoGP, mais aussi Eli Tomac en cross ou Fernando Alonso en F1. Forte de ces têtes d’affiche, la marque ne cesse d’innover et de croître. On est allé visiter leur QG pour un reportage exclusif.

GP Mag N°4 : rencontre avec Hervé Poncharal, directeur de l’écurie Tech3

Après vingt ans de fidélité à Yamaha, l’écurie française Tech3 s’est couverte d’orange en 2019 pour rejoindre la famille KTM. A l’entame d’une 4ème saison sous ses couleurs en MotoGP et Moto3, Hervé Poncharal trace un bilan de l’aventure de sa « petite » entreprise… devenue une PME de 40 salariés.

GP Mag N°4 : Jim Redman, sextuple champion du monde

A 90 ans, Jim Redman est un survivant. Six fois champion du monde, pilote d’anciennes jusqu’à 85 ans, aventurier, cet homme a eu 1000 vies. Récit sur parcours exceptionnel.