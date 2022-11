GP Mag n°7 : le sommaire

GP Mag n°7 : essai de la Ducati Desmosedici GP22

Et voici notre essai exclusif de la Ducati Desmosedici GP22 championne du monde par l’ex-pilote de GP 500 Simon Crafar ! Un authentique scoop, qui vous permet de mieux comprendre pourquoi Ducati a dominé les débats cette saison.

GP Mag n°7 : dans les coulisses avec Pecco Bagnaia

Nous étions également à Valence dans les coulisses du sacre de Pecco, pour vous faire vivre les réactions à chaud du pilote, de son staff et de leurs adversaires.

GP Mag n°7 : le retour de Marc Marquez

Nous analysons ensuite le retour en grâce de Marc Marquez suite à sa quatrième opération de l’humérus droit. Opération qui était un vrai pari, mais qui pourrait lui permettre de se battre pour le titre en 2023.

GP Mag n°7 : tout savoir sur les suspensions Öhlins et WP de MotoGP

En compagnie de notre expert technique Peter Bom, nous partons à la découverte des services courses Öhlins et WP sur le paddock, qui vous disent tout sur le fonctionnement des suspensions les plus sophistiquées du monde moto.

GP Mag n°7 : l’histoire de Phil Read (1939 - 2022)

On enclenche la machine à remonter le temps, et notre reporter de GP des années 70 Jacques Bussillet vous conte l’odyssée de Phil Read, pilote aussi talentueux que dépensier, dont la vie s’est éteinte après 83 ans et 7 titres de champion du monde.

GP Mag n°7 : entretien avec Olivier Jacque, champion du monde français du GP

En revenant vers le présent, on s’arrête ensuite à Barcelone avec Olivier Jacque, qui nous raconte ses haut-faits, de la mobylette jusqu’au MotoGP, au cours d’un entretien passionnant.

GP Mag n°7 : rencontre avec Antonio Jimenez, chef technicien d’Aleix Espargaro

De Barcelone à Aragon, il y a moins de deux heures de route, et l’on y retrouve Antonio Jimenez, chef technicien d’Aleix Espargaro chez Aprilia, qui nous conte une saison inespérée à la poursuite du titre en 2022.

GP Mag n°7 : les airbags MotoGP avec In&Motion

On replonge dans la technique avec une visite chez In&Motion, le fabricant d’airbags haut-savoyard qui équipe nombre de pilotes en MotoGP, et les motards sur route.

GP Mag n°7 : portfolio technique MotoGP

On enchaîne avec le portfolio technique vous permettant de détailler les subtilités et la finition de dingue des protos.

GP Mag n°7 : le geste technique d’Alex Marquez

On vous explique le geste technique d’un pilote dans la rubrique du même nom ; en l’occurrence Alex Marquez, avec en bonus les infos de son directeur technique Christophe Bourguignon.

GP Mag n°7 : portofolio MotoGP 2022

Pour le plaisir des yeux, on vous offre un portfolio d’un des tous meilleurs photographes de GP : "notre" Rob Gray, de l’agence Polarity.

GP Mag n°7 : Les anecdotes de Pascal Sasso, technicien de Fabio Quartararo

On vous divertit avec des anecdotes pas piquées des vers du jeune retraité Pascal Sasso, technicien Michelin de Fabio Quartararo.

GP Mag n°7 : retour sur la saison 2022

Et on termine avec le MotoGP 2022 décortiqué et nos rubriques habituelles : les déclarations qui frappent, les chiffres qui marquent, les tweets qui comptent, et on vous achève avec une carricature totalement mortelle de Claudio Domenicali, le PDG de Ducati, grimé en Jules César. Qu’on lui a d’ailleurs remise juste après le titre de Pecco dans le stand Ducati, pour sa plus grande joie !