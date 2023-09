GP Mag n°10 : le sommaire

GP Mag n°10 : Brad Binder par Sebastian Risse

L’analyse du style de pilotage de notre cover boy Brad Binder, le flamboyant officiel KTM, qui compte deux victoires au sprint et deux podiums MotoGP sur cette première moitié de saison.

GP Mag n°10, interview : Miguel Oliveira cause pilotage

On continue à causer pilotage avec l’interview du Portugais Miguel Oliveira, aussi précis dans ses dépassements que lors de ses études de chirurgien-dentiste.

GP Mag n°10, pèlerinage : Goodwood Festival of Speed

Cap sur l’Angleterre et le Goodwood Festival Of Speed, où GPMAG part à la recherche du prestigieux passé de course de Honda avec ses plus grands champions : Freddie Spencer, Casey Stoner, Mick Doohan. Puis l’on analyse la situation actuelle du N°1 mondial en leur compagnie.

GP Mag n°10, technique : l’électronique en MotoGP

Crochet par les Pays-Bas, chez notre consultant technique Peter Bom, qui nous explique toutes les fonctionnalités du boitier électronique Magneti-Marelli en MotoGP, et l’art de sa programmation pour aller chercher les derniers dixièmes.

GP Mag n°10 : le service course KTM

Cap au sud, direction l’Autriche et la paisible commune de Munderfing, qui abrite le plus vaste service course moto de la planète : celui de l’usine KTM ! Une visite qui permet de comprendre les progrès du team orange en MotoGP.

GP Mag n°10, technologie : Kalex, constructeur de châssis

230 km à l’ouest, en Bavière, se trouve l’atelier Kalex, qui empile les titres Moto2 depuis leurs débuts dans la catégorie en 2010. Nous sommes allés les rencontrer.

GP Mag n°10, rétro : Marco Lucchinelli

Sans transition, nous sautons dans notre machine à remonter le temps pour suivre le destin d’un champion du monde 500 italien atypique : le fantasque Marco Lucchinelli.

GP Mag n°10 : Le MotoE selon Ducati

Puis nous nous focalisons sur l’avenir, avec l’examen de la première saison du proto électrique Ducati, qui deviendra peut-être la catégorie reine du sport moto d’ici une décennie.

GP Mag n°10 : les analyses des GP

Enfin, nous revenons au présent, avec l’analyse détaillée des six GP courus de juin à août 2023.

Dans ce GPMAG N°10, vous retrouverez en plus toutes vos rubriques habituelles : l’édito, les chiffres, les stats, les portfolios d’action et techniques, Le geste technique, top casque, top tweets, la chronique de notre pilote de canapé Chris Evans, une anecdote texane épicée, sans oublier l’indispensable caricature de Nikolaz. GPMAG, 148 pages d’un voyage espace-temps dont vous ressortirez accro aux GP.

