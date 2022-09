GP Mag est un trimestriel exclusivement dédié au MotoGP. Notre crédo est toujours d’être là où les autres ne sont pas, c’est à dire proposer des articles, reportages et analyses originales et exclusives sur la catégorie reine.

GP Mag n°6 : le sommaire

GP Mag n°6, en entrée : portfolio MotoGP, déclarations et chiffres

L’immanquable portfolio d’actions et d’ambiance MotoGP réalisé par notre photographe Rob Gray, le meilleur du paddock. Lunettes de soleil recommandée. Retrouvez ensuite les déclarations les plus fracassantes à retrouver dans la rubrique "radio paddock" et les chiffres qui tuent dans la rubrique "Stats".

Vous êtes chauds ? Cela tombe bien parce qu’en plat, il y a du lourd !

GP Mag n°6, en plat : Johann Zarco cause pilotage, l’expérience de Luca Marini, reportage chez Jacques Roca, rencontre avec Régis Laconi...

Après Fabio Quartararo (voir le GP Mag n°5), c’est Johann Zarco qui vous cause pilotage dans une interview exclusive.

Puis c’est au tour de Luca Marini, demi-frère de Valentino Rossi, de témoigner de son expérience de pilote MotoGP, là encore en exclu pour GP Mag.

Sans transition, on enchaîne par un reportage chez Jacques Roca, le fils de son champion de père ! Chef mécano de Joan Mir dans le civil, et orfèvre de la mécanique une fois dans son atelier, il nous a ouvert les portes de son antre, chez lui en Espagne.

On continue les visites avec la rencontre d’un pilote et d’un personnage haut en couleurs : Régis Laconi, tarmo parmi les pilotes pro, commentateur MotoGP à l’insu de son plein gré, et bien d’autres choses encore.

Après ça, un peu de sérieux : notre consultant technique Peter Bom est allé tirer les vers du nez des ingénieurs Brembo, et comme d’habitude, c’est passionnant.

On repart ensuite en voyage, direction l’Italie, pour une présentation presse exclusive du nouveau proto électrique MotoE Ducati, chez le chef étoilé Massimo Bottura à Modène, svp.

Passage obligé dans les coulisses du MotoGP pour des photos techniques belles à se fracturer la rétine, toujours par Rob.

GP Mag n°6, en fromage : reportage sur Giacomo Agostini

Du parmigiano Reggiano, et du meilleur, avec la carrière du Bergamasque le plus rapide du monde, Giacomo Agostini, tombeur de ces dames et des chronos, avec 15 titres mondiaux. Il est ici raconté par deux de ses complices journalistes de l’époque, Carlo Florenzano et Carlo Canzano, qui n’en ont pas loupé une miette.

GP Mag n°6, en dessert : les aventures de Gilles Bigot, l’analyse des GP 2022, le geste technique d’Alex Rins

Deuxième tome des aventures de Gilles Bigot, le chef mécano le plus bavard du paddock, qui nous conte ses aventures en compagnie d’Alex Criville, à la conquête du premier titre mondial 500 pour un pilote espagnol.

L’analyse du troisième quart de la saison GP par GP, de la désillusion d’Assen pour Quartararo à son retour en force au Red Bull Ring.

Le geste technique : Alex Rins vous explique comment il passe dans le virage N°5 à Montmelo.

Les dessous du dernier Shoei de Marc Marquez dans la rubrique couvre-chef.

L’addition ? 9 euros pour 148 pages faites main, c’est un prix d’ami, et l’espresso est offert. Bonne dégustation !