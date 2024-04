Et si la prochaine Moto Guzzi était un gros cruiser ? C’est ce que laisse entendre le dépôt du nom "California" aux Etats-Unis. Il s’agit du second dépôt de l’année avec le nom "Stornello", célèbre 125 Guzzi des années 60/70, qui avait par ailleurs inspiré une édition spéciale de la V7. Le lien entre la Calif’ et les USA ne date pas d’hier, étant donné qu’elle équipait la police de Los Angeles et les patrouilles autoroutières californiennes. Le modèle a connu pas moins de 6 évolutions jusqu’en 2020.

La Moto Guzzi California 1400 Custom essayée par Axel en 2013

Afin de combler sa gamme actuelle, récemment renouvelée par les V100 Mandello S et Stelvio, la California ferait figure d’ambassadrice du cruiser italien sur le marché américain (et sans doute chez nous !). Et si nouvelle California il y a, ce serait pour bientôt, étant donné le court délai de commercialisation qu’exige un dépôt de nom aux USA. Reste à voir si la machine héritera du V-Twin 1400 mis aux normes Euro 5+, ou du moderne V100 propulsant les Mandello S et Stelvio. A suivre !