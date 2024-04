Depuis bientôt 10 ans, l’Indian Scout et ses 100 000 exemplaires vendus s’impose comme une référence du segment cruiser / custom. Pour sa décennie d’existence, la firme américaine propose une toute nouvelle gamme de Scout.

Complètement revue coté moteur et châssis, elle s’enrichit même de deux nouvelles déclinaisons : la Super Scout, orientée confort, et la Scout 101, une version sportive en hommage au modèle légendaire de 1920.

Indian Scout 2025 : nouveau V-twin "Speedplus" de 1250 cm3

Le V-twin de 1133 cm3, c’est fini ! Place au "Speedplus" de 1250 cm3, développant 107 ch (111 ch sur la Scout 101) et 108 Nm de couple. Toujours à refroidissement liquide, il délivre 11% de puissance et 14 % de couple en plus que le précédent moteur. Indian précise que son nouveau moulin est plus coupleux sur l’ensemble de la plage de régimes. Mais ce n’est pas tout : le Speedplus 1250, toujours associé à des modes de conduite et un contrôle de traction, dispose d’une nouvelle injection électronique et d’une nouvelle boite 6 rapports.

Indian Scout 2025 : nouvelle partie cycle

Le châssis tubulaire en acier est désormais plus compact. Le radiateur intégré entre les deux tubes frontaux et le nouveau silencieux à simple sortie suivent aussi ce chemin. Ces réductions de tailles offrent un gain de poids de 4 kg, soit un total de 243 kg à sec. Le freinage est assuré par un mono disque de 298 mm à l’avant (2 pistons) et à l’arrière (1 piston). Les suspensions sont servies par une fourche standard de 41 mm avec 120 mm de débattement, et par deux amortisseurs réglables en précharge. "Cruiser" oblige, l’assise est basse, avec 654 mm de hauteur de selle (649 mm sur la version Bobber). Enfin, avec ses 13 litres, le réservoir gagne un poil de contenance.

Indian Scout 2025 : 5 déclinaisons et 3 niveaux de finition

Indian n’y va pas par 4, mais plutôt par 5 chemins avec sa nouvelle Scout. Car ce n’est pas moins de 5 déclinaisons d’ores et déjà prévues au catalogue : la Scout Classic, la Scout Bobber, la Sport Scout et deux nouvelles version inédites avec les Super Scout et 101 Scout. Chacune se distingue par son look et ses équipements.

Comme son nom l’indique, la Scout Bobber revêt le style "Bobber", avec des suspensions (51 mm à l’arrière), une selle, un guidon et une garde au sol abaissée, sans oublier ses rétroviseurs en bout de guidon et sa roue avant de 16 pouces.

Outre sa bulle et sa tête de fourche, la Sport Scout reprend le style de la Bobber, mais avec une selle plus ergonomique, des suspensions arrière de 76 mm, un guidon placé plus haut et une roue avant de 19 pouces. La Scout Classic quant à elle, se veut épurée, routière et proche de la Super Scout.

Enfin, les deux vraies nouveautés des 5 versions restent les Super Scout et Scout 101. Tandis que la Super Scout s’apparente à une vraie voyageuse (sacoches latérales et selle passager de série, jantes à rayons, pare-brise, guidon haut, assise droite, gros rétroviseurs), la Scout 101 se veut plus "sportive", en témoignent sa fourche inversée à l’avant de 43 mm, son freinage signé Brembo (étriers 4 pistons, 2 disques de 320 mm à l’avant) et son moteur gonflé à 111 ch.

Du coté des niveaux de finition, et ce, sans compter le catalogue d’accessoires très fourni, il en existe 3 : Standard, Limited et Limited +Tech. La finition Standard propose le "minimum", à savoir un éclairage LED, un ABS, de nouveaux commodos et un compteur avec jauge à essence. La finition Limited ajoute des logos et badges "premium", un contrôle de traction, un régulateur de vitesse, une prise USB et 3 modes de conduite (Standard, Sport, Touring).

Enfin, la finition Limited +Tech se dote d’une peinture haut de gamme, d’un démarrage sans clé et d’un compteur tactile connecté de 4 pouces.

Indian Scout 2025 : les tarifs

Indian Scout Bobber : 15 390 euros

Indian Sport Scout / Scout Classic : 15 690 euros

Indian Super Scout / 101 Scout : 18 990 euros