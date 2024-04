L’entreprise française Noil, située à Montreuil (93100), progresse dans l’électrification - autrement appelée "retrofit" - des vieux cyclomoteurs d’antan. Preuve en est avec sa récente association avec Peugeot Motocycles.

Grâce à leur nouveau kit, les Peugeot 101, 102, 103, 104 et 105 peuvent être électrifiés et homologués. Transformés ainsi, ils se dotent de 45 km/h de vitesse de pointe et de 60 km d’autonomie. A noter que l’opération est entièrement réversible, si jamais le propriétaire souhaite revenir au thermique. Une alternative solide au futur Peugeot SPx ?

Facile à installer ("plug-and-play"), le kit se compose d’un moteur électrique (1,4 kW), d’une batterie (1,4 kWh) et d’un contrôleur. La carte grise est ensuite modifiée pour passer du type "ES" à "EL". L’ensemble des opérations est pris en charge par Noil ou par les concessionnaires du réseau Peugeot Motocycles.

L’opération demande 349 euros, aides gouvernementales comprises. Cela concerne les professionnels et les particuliers disposant d’un revenu fiscal inférieur à 24 900 euros, résidant en ZFE (Zone à Faibles Emissions). Hors ZFE, le tarif passe à 949 euros. Et si le revenu fiscal dépasse les 24 900 euros, le tarif global passe à 2049 euros... aie !

