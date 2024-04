La MV Agusta LXP Orioli, limitée à 500 exemplaires, devient Enduro Veloce dans sa version de série. Il s’agit de l’ultime version de la Lucky Explorer 9.5, présentée en 2021 à l’EICMA.

MV Agusta Enduro Veloce 2024 : 3 cylindres inside

Sans surprise, le nouveau trail MV est de nouveau propulsée par son fameux 3 cylindres de 931 cm3, développant 124 ch et 102 Nm de couple. Il est associé à une injection électronique MViCS 2.1, couplée au système d’accélération électronique ride-by wire et au shifter MV EAS 4.0 évoluant sur 6 rapports. L’électronique épaule le moteur italien grâce à 4 modes de conduite des contrôles de traction, de couple et de frein moteur.

A l’instar de la LXP Orioli, la partie cycle se veut toujours aussi axée tout-terrain, en témoignent son cadre double poutre, ses suspensions Sachs, son freinage Brembo et ses jantes Takasago Excel chaussées par des Bridgestone Battlax A41 (ou AX41 pour les aventuriers du off-road.). La moto affiche 224 kg à sec sur la balance.

L’électronique n’est évidemment pas en reste. La moto se dote d’un ABS Continental en courbe avec fonction RLM, d’un régulateur de vitesse, d’une aide au démarrage et d’une option d’ajustement du frein moteur. Le compteur TFT connecté de 7 pouces offre la possibilité de régler l’ensemble de ces équipements à sa guise.

Concernant le prix et la date de commercialisation de cette MV Agusta Enduro Veloce, le mystère reste entier. Le groupe Pierer Mobility se chargera-t-il de l’annonce ?