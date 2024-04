Le saviez-vous ? Le constructeur chinois Voge est également motoriste pour BMW sous la marque Loncin. Les F 900 R, F 900 XR et la nouvelle F 900 GS sont propulsées par leur bicylindre en ligne. Et c’est désormais au tour de leur propre machine, la Voge 900 DSX, d’intégrer le gros twin de 895 cm3.

Voge 900 DSX : une bonne alternative à la nouvelle BMW F 900 GS ?

Alors certes, on retrouve le moteur Loncin de la F 900 GS, mais ses performances diffèrent. Contrairement à la Béhème et ses 105 ch, la puissance est limitée à 95 ch sur la Voge. Une manière de la rendre accessible dès le permis A2 à l’avenir ? Chez BMW, la F 800 GS est le seul trail bridable à 47,5 ch.

Du coté de la partie cycle, la Voge n’a pas à rougir face à la GS, en témoigne la similitude de son cadre et de son double bras oscillant, servis par des suspensions KYB réglables. Le freinage signé Brembo (étriers flottants à double piston) et les jantes à rayons (21 pouces à l’avant et 17 pouces à l’arrière) chaussées par des pneus Pirelli Scorpion Rally finissent de parfaire un savant équilibre. Seule ombre au tableau, le poids. La Voge 900 DSX affiche 215 kilos à sec. C’est bien plus que les 219 kg tous pleins faits revendiqués par la BMW F 900 GS.

En revanche, la Voge 900 DSX tire son épingle du jeu coté rapport tarif / prestations. Proposée au prix de 10 990 euros (3500 euros de moins que la F 900 GS), la moto se révèle de plus très bien équipée de série : compteur TFT de 7 pouces connecté avec 4 modes de conduite (eco, pluie, tout-terrain et sport), shifter up&down, capteur de pression des pneus TPMS, amortisseur de direction, démarrage sans clé, prises USB et 12V, pare-mains, poignées chauffantes, selle chauffante, bulle réglable, caméra frontale, crash bar, ABS, contrôle de traction et régulateur de vitesse.

Disponible dans deux coloris (bleu/ blanc et noir/doré), la Voge 900 DSX débarquera en concession à la mi-mai 2024.