"Coursifier" ses motos avec des déclinaisons "M" (Motorsport) est en passe de devenir une institution chez BMW Motorrad ! Preuve en est avec les M 1000 R, M 1000 RR et la récente M 1000 XR... en attendant M 1300 GS ? Plus sérieusement, l’engouement autour de ces machines est tel que le constructeur bavarois, avec sa nouvelle gamme "Sport Edition", apporte désormais une touche de sportivité aux F 900 R et F 900 XR.

Si elles ne reçoivent pas le badge "M" honorifique, c’est tout comme... En apparence du moins, au regard de leurs nouvelles livrées inspirées des déclinaisons "M" du catalogue, faites de noir et du fameux tricolore BMW. Bonne nouvelle pour les A2 : elles sont toutes deux bridables à 47,5 ch !

Deux packs d’options de série (Confort et Actif) sont greffés aux motos. Ils comprennent, entre autres, une chaine endurance M, des poignées chauffantes et un démarrage sans clé. Certains équipements sont exclusifs à chaque machine, comme le shifter Pro sur la F 900 R et des accessoires pratiques (supports valises, béquille centrale) sur la F 900 XR. Notez aussi que les deux motos sont également disponibles en finition Pro (Sport Edition Pro), comprenant les packs Touring, Confort, Dynamic et Actif.

La BMW F 900 R Sport Edition s’affiche au prix de 11 950 euros et la F 900 XR Sport Edition au tarif de 14 350 euros. Les finitions Sport Edition Pro quant à elles, ajoutent 2000 euros à chacune des tarifications.