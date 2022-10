Au mois de septembre 2022, BMW Motorrad présentait sa nouvelle S 1000 RR 2023. Quant à la BMW M 1000 RR (voir notre essai), la version radicale siglée Motorsport du missile de Bavière, elle fait également son retour ! Tour d’horizon sur les quelques améliorations d’une superbike déjà bien aboutie.

BMW M 1000 RR 2023 : meilleures vitesse de pointe et aérodynamique

On retrouve le célèbre 4 cylindres ShiftCam de 999 cm3 du millésime précédent, développant 212 ch à 14 500 tr/min pour 113 Nm de couple à 11 000 tr/min. En revanche, la vitesse de pointe augmente (314 km/h, soit 6 km/h de plus) grâce au nouveau carénage en fibre de carbone, enrichi de deux ailerons à l’aérodynamique améliorée, d’une bulle haute et d’une entrée d ’air centrale.

A l’instar de la S 1000 RR 2023, l’appui sur le train avant est augmenté à haute vitesse. Il favorise le freinage tardif, la prise d’angle et la stabilité à l’accélération. Cette nouvelle configuration est conçue pour soulager le pilote des flux d’air et peaufiner les performances au chrono.

Pour la première fois sur une moto BMW, des conduits d’air en carbone apparaissent sur le garde-boue avant. Ils permettent de refroidir les freins et d’optimiser la circulation d’air sur les bras de fourche et les étriers. Dans la même perspective aérodynamique, les enjoliveurs "M aero", également faits de carbone, sont conçus pour réduire la résistance aux flux d’air, notamment lorsque les 250 km/h sont franchis.

Le châssis de la M 1000 RR repose sur même cadre en aluminium. Tout comme le précédent millésime, il est suspendu par une fourche inversée et une suspension centrale avec cinématique « Full Floater Pro ». En revanche, la moto reçoit de nouvelles jantes en carbone décorées de deux liserets "M".

Aussi, la partie arrière redessinée se coiffe d’une nouvelle selle plus ergonomique, d’un support de plaque raccourci et d’un faisceau électrique modifié. Le connecteur LWS nouvellement apparu facilite son retrait lors des journées piste.

« Nous avons réalisé un chef-d’œuvre d’ingénierie dans le développement

aérodynamique de la M 1000 RR grâce à notre ambition inébranlable, notre passion totale et notre finesse technique, explique Christian Gonschor, gestionnaire de projet de la M 1000 RR. Grâce à d’innombrables heures en soufflerie ainsi qu’en essais routiers, nous avons pu augmenter la vitesse de pointe avec une puissance moteur inchangée tout en augmentant considérablement l’appui, même dans les virages. Notre travail de développement sera récompensé par le succès en course. »

La nouvelle M 1000 RR posera ses roues en concession courant 2023 au tarif de 33 620 euros. Elle pourra s’agrémenter d’un pack d’accessoires siglés "M" (Pack Competition M) d’une valeur de 5000 euros : livrée noire métallisée, bulle teintée, carénages et caches en carbone, bras oscillant en aluminium anodisé (-220 g), chaîne endurance M, reposes-pieds M, levier de frein et d’embrayage M et système MGPS Laptrigger.