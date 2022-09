Alors qu’une déclinaison "M" (Motorsport) de la S 1000 R alimente les rumeurs depuis quelques jours, BMW Motorrad dévoile toutes les caractéristiques de sa nouvelle S 1000 RR. De quoi patienter avant de la découvrir au salon de Cologne la semaine prochaine (oui, on y sera !).

BMW S 1000 RR 2023 : plus d’aérodynamisme

De prime abord, l’hypersportive allemande reçoit une paire d’ailerons pour une stabilité renforcée à (très) vive allure. Comme sur la M 1000 RR (voir notre essai), ils apportent jusqu’à 10 kilogrammes d’appui. Alors certes, ces "spoilers" sont un poids supplémentaire, mais la masse gagnée est contrebalancée par la légèreté de la batterie "M" fournie de série.

Si le cadre "Flex Frame" en aluminium reste identique, sa flexibilité latérale est améliorée. Aussi, la géométrie est retravaillée : +0,5° d’angle de chasse, +16 mm d’empattement, déport des tés de fourche raccourcis de 3 mm et trainée augmentée de 5,9 mm. Toutes ces modifications devraient sensiblement améliorer la précision de pilotage.

BMW S 1000 RR 2023 : (un peu) plus de puissance

Le gain est léger, mais tout de même notable ! La puissance passe de 207 à 210 ch avec un perte de 3 km/h de vitesse de pointe (303 km/h contre 306 km/h). Le 4 cylindres développe désormais sa puissance maximale à 13 750 tr/min (250 tr/min de plus que le précédent millésime). Les 113 Nm de couple ne changent pas mais arrivent 500 tr/min plus tard (11000 tr/min). La couronne de transmission de 46 dents passe à 45 pour favoriser de meilleures reprises sur l’ensemble des régimes.

BMW S 1000 RR 2023 : toujours plus techno

Outre son Shiter PRO de série et ses 4 modes de pilotage (Rain, Road, Dynamic et Race), le contrôle de traction DTC se bonifie avec l’ajout d’un capteur d’angle offrant deux nouvelles fonctions : le "Slide Control" et le "Brake Slide Assist". Elles permettent un contrôle de la glisse et du freinage de la roue arrière à chaque accélération en virage. L’ABS Pro s’agrémente également d’un réglage "Slick" supplémentaire qui, comme son nom l’indique, adaptera la moto aux pneus piste.

Enfin, un port USB apparaît à l’arrière de la moto tandis que le "M" GPS Laptrigger s’affiche de série.

BMW S 1000 RR 2023 : un peu plus chère mais...

Cette nouvelle S 1000 R s’affiche à 20 740 euros, soit 440 euros de plus que le millésime de 2022. Une hausse à tempérer au vu des équipements "M" de série et autres améliorations de la machine.

Evidemment, le prix pourra être gonflé à loisir avec divers "packs" chers au constructeur : Race (chaîne d’endurance "M", silencieux sport) ,"M" (intégralité des pièces "M" du catalogue et livrée Motorsports) ou encore Dynamic.

L’hypersportive allemande devrait poser ses roues en concession au cours du premier trimestre 2023.