Les documents d’homologation l’indiquaient ; la M 1000 R est une réalité ! Après la BMW M 1000 RR (voir notre essai), déclinaison "M" (Motorsport) de la S 1000 RR, c’est le gros roadster qu’est la S 1000 R (voir notre essai) qui reçoit le sigle sportif de BMW dans une version encore plus radicale.

« Avec le moteur de la M 1000 R, nous avons atteint un équilibre technique », nous explique Ralf Möllleken, chef de projet de la M 1000 R. Sur route, la moto développe une puissance agréable avec beaucoup de couple à bas et moyen régime, tandis qu’une puissance élevée est fournie pour le pilotage sur piste. Les valeurs d’accélération et de puissance de traction améliorées sont immédiatement perceptibles. »

BMW M 1000 R : 210 ch, 113 Nm de couple, 199 kg

Le nouveau roadster hypersportif BMW est propulsé par le 4 cylindres en ligne de 999 cm3 hérité de la S 1000 RR 2023. Il revendique 210 ch à 13 750 tr/min, soit 45 ch de plus que sur la S 1000 R, tandis que son couple développe 113 Nm à 11000 tr/min contre les 114 Nm à 9 250 tr/min de la S 1000 R.

Cette différence de performances notable est servie par un système d’admission optimisé relevant le régime maximum à 14 600 tr/min. Afin d’honorer cette nouvelle configuration, la couronne passe de 45 à 47 dents, permettant d’obtenir des montées en régime plus rapides, notamment sur les 3 derniers rapports.

Le poids total de la moto affiche 199 kg à sec sur le balance, offrant un rapport poids/puissance d’exception. Le 0 à 100 km/h est abattu en 3,2 secondes et la vitesse de pointe atteint les 280 km/h.

BMW M 1000 R : nouveaux appuis aérodynamiques

Que serait une moto sportive signée BMW Motorsport sans ses ailettes ? Sans surprise, la M 1000 R est couronnée d’une paire de spoilers latéraux retravaillés pour l’occasion. Ils offrent un meilleur appui aérodynamique à haute vitesse. A 220 km/h par exemple, la charge sur le train avant gagne 11 kg et permet de freiner plus tard et d’accélérer plus tôt, sans perdre en stabilité.

BMW M 1000 R : une partie cycle favorisant la performance et la polyvalence

Les suspensions et le châssis, communs à la S 1000 R, reçoivent quelques améliorations. Si le cadre en aluminium est identique, la moto s’équipe d’un amortisseur de direction réglable et d’une fourche inversée de 45 mm de diamètre, réglable en synergie avec le contrôle dynamique d’amortissement (DDC). Le guidon tubulaire est élargi et orné d’un lettrage "BMW M 1000 R" gravé au laser.

Coté freinage, la moto se pare d’étriers radiaux "M" à 4 pistons mordant des disques de 320 mm à l’avant et d’un étrier flottant à 1 piston servant un disque de 220 mm à l’arrière. On retrouve la technologie "Brake Slide Assist" qui fait la force de la nouvelle S 1000 RR 2023. Elle permet de conserver l’adhérence lors des freinages et accélérations en virage.

Enfin, la moto reçoit une chaîne "M" endurance de série, une batterie M allégée, un silencieux en titane Akrapovic, des rétroviseurs alu en bout de guidon, un spoiler moteur et des jantes légères en aluminium.

BMW M 1000 R : une technologie de pointe

La nouvelle M 1000 R embarque une foule d’équipements techno. Via l’écran TFT de 6,5 pouces - compatible avec les systèmes M GPS Laptrigger et M GPS Datalogger grâce à une prise OBD - , plusieurs modes peuvent calibrer la moto : Rain, Road, Dynamic, Dynamic PRO et 3 modes Race PRO. Ils s’affineront à l’envie grâce aux 3 cartographies moteur.

La moto intègre une IMU à 6 axes et offre un paramétrage des équipements électroniques, tels que le contrôle de traction, le contrôle de démarrage en côte, l’anti-wheeling, le pit-lane limiter, le frein moteur et le launch control. A cela s’ajoutent les shifter PRO et ABS PRO réglables sur plusieurs niveaux.

La moto s’agrémente aussi d’une prise USB à l’arrière, d’un éclairage full led illuminé d’un "M" sur le phare avant, d’un régulateur de vitesse et de poignées chauffantes.

La moto sera disponible au premier trimestre 2023 au tarif de 22 890 euros. Et comme le veut la tradition chez BMW, elle pourra s’enrichir d’un pack d’options baptisé "M Competition" (5 550 euros) proposant une livrée noire métallisée, des jantes en carbone, des repose-pieds réglables, des caches carbone M, un saute-vent et un capot de selle.