Depuis 10 ans la BMW S 1000 RR impose sa performance et le pragmatisme de sa conception aux autres constructeurs européens. Évoluant par touches au fil des millésimes, cette dernière mouture rompt avec cette habitude. Moteur à technologie Shift Cam (détaillée ici sur la RT), nouvelle partie cycle, électronique de pointe avec suspensions actives, la S 1000 RR millésime 2019 fait peau neuve ! On vous embarque dans notre émission (avec des immersions en caméra embarquée) avec Guillaume et Axel pour l’essai (sous la pluie) de ce nouveau missile balistique sol-sol ! Et même si la pluie a faussé les débats, on a pu sentir le potentiel de l’engin…

