Vous vous souvenez de la BMW M 1000 RR (voir notre essai), la version "M" (Motorsport) de la S 1000 RR ? C’est désormais le gros roadster qu’est la S 1000 R (voir notre essai) qui s’apprêterait à recevoir le sigle sportif de BMW dans une version détonante.

BMW M 1000 R : dans les R, on s’y perd

La M 1000 R imaginée par Kardesign

Pour rappel, c’est un total de 3 noms portant la lettre "M" qui avaient été déposés en 2019 : M 1000 RR (hypersportive que l’on connait déjà), M 1000 XR (trail sportif) et M 1300 GS (une GS "Motorsport", vraiment ?). Visiblement, les deux dernières sont laissées de coté par BMW, car c’est bien une M 1000 R dont il est question.

© Kardesign

Si l’on en croit les documents, la moto devrait partager les performances de la nouvelle S 1000 RR 2023, qui gagne d’ailleurs 2,7 ch de plus par rapport au précédent millésime. La M 1000 R devrait donc être propulsée par un 4 cylindres en ligne de 209 ch avec système Shiftcam, alignant 44 ch de plus que la S 1000 R "classique".

Un roadster (très) musclé donc, qui fera sans doute honneur au sigle sportif de la marque. On imagine également que la partie cycle suivra cette même logique, avec un équipement de haute volée déjà vue sur son alter ego caréné. On attend désormais les prochains salons pour (peut être) en savoir plus !