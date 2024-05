Indian Scout Classic 1250 2025 - fiche technique

Moteur :

Type : Bicylindre en V à 60° SpeedPlus, 4 temps, refroidissement liquide, distribution par double arbre à cames en tête, 4 soupapes par cylindre, Euro 5+

Cylindrée : 1.250 cm3 (104 x 73,6 mm)

Puissance : 107,4 ch à 7250 tr/min

Couple : 108 Nm à 6300 tr/min

Modes de conduite : Sport, Standard et Tour

Transmission :

Embrayage : Multi disques en bain d’huile

Boîte de vitesses : 6 rapports

Transmission finale : Par courroie

Partie cycle :

Réservoir : 13 litres

Cadre : Cadre en acier tubulaire

Longueur : 2.318 mm

Largeur : 916 mm

Empattement : 1.562 mm

Garde au sol : 113 mm

Hauteur de selle : 680 mm

Poids : 243 kg à sec, 252 kg en ordre de marche

Suspension avant : Fourche télescopique de 41 mm, débattement 120 mm

Suspension arrière : Double bras oscillant, double amortisseur réglable en précharge, débattement 76 mm

Frein avant : Simple disque de 298 mm, étrier double piston, ABS

Frein arrière : Simple disque de 298 mm, étrier simple piston, ABS

Roues : Jantes à rayons, avant 16 x 3.5, arrière 16 x 3.5

Pneu avant : Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H

Pneu arrière : Pirelli Night Dragon 150/80B16 77H

Equipement :

Ecran : Compteur de vitesse analogique et écran LCD sur STD et LTD / compteur TFT avec Ride Command sur LTD +Tech

Prise : Port USB sur versions LTD et LTD + Tech uniquement

Prix : à partir de 15690 euros