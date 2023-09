Si tous les regards sont tournés vers la future R 1300 GS, dont la première présentation est prévue pour le 28 septembre prochain, BMW rappelle aux aficionados du trail que sa gamme "GS" couvre aussi des cylindrées plus modestes ! Ainsi, c’est 3 nouvelles motos qui viennent d’être officialisées par la firme bavaroise : les F 800 GS, F 900 GS et F 900 GS Adventure, succédant aux F 850 GS Standard / Adventure et F 750 GS.

Nouveau moteur, meilleures performances

Les 3 machines héritent du bicylindre en ligne de 853 cm3 de la F 850 GS, revu et gonflé à 895 cm3. Il développe 105 ch à 8 500 tr/min et 93 Nm à 6 750 tr/min sur les F 900 GS, soit 10 ch de plus que sur la 850. Intégré à la F 800 GS, il gagne aussi 10 ch, mais se limite à 87 ch et 91 Nm à 6 750 tr/min, facilitant son éligibilité au permis A2. Avec ces nouvelles specs, le twin offrirait une meilleure courbe de couple conjuguée à des reprises plus dynamiques.

Mieux équipées de série

Si les sempiternels "packs" d’options BMW sont de nouveau de la partie (modes de pilotage Pro, équipements tout-terrain et électroniques), les trois motos s’agrémentent de plusieurs dotations de série : deux modes de conduite (Road et Rain), ABS Pro, contrôle de traction DTC, écran TFT de 6,5 pouces et éclairage full LED.

BMW F 900 GS 2024

L’augmentation de cylindrée n’a pas d’incidence sur le poids de la F 900 GS, bien au contraire. Elle perd même 14 kg par rapport à la F 850 GS. Ce gain s’explique par un réservoir, une boucle arrière, et un bras oscillant allégé, s’ajoutant à une béquille en aluminium et un silencieux Akrapovic. Ainsi, la F 900 GS affiche "seulement" 219 kg tous pleins faits.

Outre son design entièrement revu (des petits airs de la nouvelle Honda Transalp 750, non ?) la F 900 GS dispose d’une ergonomie retravaillée pour le tout-terrain. Elle se pare de repose-pieds disposés plus bas, d’un levier de frein plus haut et d’une position de conduite plus élevée grâce à la position haute du guidon.

Redessiné, le réservoir offre une meilleure maniabilité, mais perd -0,5L de contenance au passage (14,5L). Le train avant est lui aussi bonifié grâce sa fourche inversée réglable signée Showa.

La BMW F 900 GS 2024 sera disponible ce mois-ci au tarif de 14 490 euros dans trois coloris : noir, jaune et "GS Trophy" (blanc / bleu).

BMW F 900 GS Adventure 2024

Hormis la fourche inversée Showa de la F 900 GS, la plus aventurière de la gamme n’hérite pas de toutes ses mises à jour, que ce soit en terme d’ergonomie, de partie cycle et de look. Elle se rapproche toujours de l’ancienne F 850 GS avec quelques agréments supplémentaires, tels que des carénages latéraux siglés "GS" sur l’avant, une nouvelle protection moteur et une baisse de poids de 2 kgs (246 kg tous pleins faits).

Du reste, on retrouve des éléments caractérisant la F 850 GS, tels qu’une grande bulle réglable, des protège-mains, des crashs-bars et un gros réservoir de 23 litres.

Cette nouvelle BMW F 900 GS Adventure est proposée au tarif de 14 990 euros dans des coloris noirs (version Standard) et blancs (version Ride Pro). Elle sera commercialisée courant septembre.

BMW F 800 GS 2024

À l’instar de la BMW F 900 GS Adventure, F 800 GS ne dispose pas non plus de toutes les améliorations apportées sur la F 900 GS et reste similaire à sa grande soeur, la F 750 GS.

Le moto est de nouveau équipée d’une fourche de 41 mm, d’un amortisseur arrière réglable en précharge, de protège-mains et d’un réservoir de 15 litres. En revanche, le moteur de 895 cm3 bridable pour les permis A2 et les nouveaux équipements de série peuvent faire la différence !

La BMW F800 GS sera proposée ce mois-ci au prix de 11 290 euros dans 2 livrées au choix : noire ou blanche / bleue.