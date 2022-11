Outre le clin d’oeil aux feu Cagiva Elefant du Paris Dakar des années 90, les Lucky Explorer témoignent de la volonté de MV Agusta de s’engager sur le marché porteur du trail tout-terrain. La firme de Varèse n’y va d’ailleurs pas de main morte, puisqu’elle s’attaque à deux segments pour se faire une place au soleil : un trail de moyenne cylindrée avec la Lucky Explorer 5.5 (550 cm3) et un trail plus costaud avec la Lucky Explorer 9.5 (950 cm3). Présentées sous forme de concepts en 2021, les deux motos ont été officialisées à l’EICMA 2022 et sont d’ores et déjà planifiées pour une commercialisation en 2023.

MV Agusta Lucky Explorer 5.5 2023 : Benelli TRK 502 inside

On ne pourra pas cacher l’affiliation de la Lucky Explorer 5.5 avec le trail mid-size de Benelli, à savoir la TRK 502. Mais ce serait trop vite oublier que le bicylindre en ligne chinois revu par MV se voit gonflé de 54 cm3 pour atteindre les 554 cm3. Sa puissance est identique (47,6 ch - donc éligible au permis A2) mais le couple passe de 46 Nm à 51 Nm. Son calage passe également de 360° à 270°.

On retrouve un cadre treillis tubulaire en acier relié à un bras oscillant en aluminium. Les suspensions réglables sont signées KYB et offrent (seulement) 135 mm de débattement. De fait, hormis son look, la 5.5 s’apparente plus à un trail routier qu’à une baroudeuse.

Coté freinage, c’est Brembo qui s’en charge, avec un étrier 4 pistons mordant 2 disques de 320 mm à l’avant. Le train arrière est équipé d’un disque de 260 mm pincé par un étrier 2 pistons. L’ensemble est assisté par un ABS Bosch.

La moto se révèle assez lourde et haute, puisqu’elle affiche tout de même 220 kg à sec avec une selle perchée à 860 mm.

Coté équipements, la moto se pare d’un écran TFT 5 pouces compatible avec l’application MV Ride, d’un port USB et d’un éclairage full LED. Elle pourra également s’agrémenter d’un top case et de valises dédiées.

La Lucky Explorer 5.5 arrivera dès le mois de février 2023 en concession. On attend désormais son tarif !

MV Agusta Lucky Explorer 9.5 2023 : la DesertX 950 selon MV

Si le segment trail est largement représenté chez les italiens depuis quelques années, il manquait une figure de proue chez MV ! Un point corrigé avec l’Explorer 9.5, propulsée par le 3 cylindres ajusté à 930 cm3 des MV Agusta F3 et Brutale 800.

Outre une nouvelle boite de vitesse extractible et un système de refroidissement revu, la culasse, le vilebrequin et les pistons forgés sont modifiés pour développer 123 ch à 10 000 tr/min pour 102 Nm de couple à 7 000 tr/min. De quoi faire trembler les Ducati DesertX 950 et Triumph Tiger 900 sur leurs plates-bandes !

Taillée pour le off-road, cette 9.5 l’est réellement. Cartographie Off-Road, suspensions Sachs réglables, empattement de 1 580 mm, garde au sol de 230 mm, réservoir de 20 litres, selle réglable (850 ou 870 mm), pneus tubeless, et jantes de 21 pouces à l’avant et 18 pouces à l’arrière. L’ensemble est associé à un cadre en acier inédit à double berceau avec boucle arrière amovible. MV Agusta annonce un poids à sec de 220 kg.

Le freinage est confié à Brembo, avec des étriers stylema montés sur des disques de 320 mm à l’avant et un disque de 265 mm à l’arrière. Tout-terrain oblige, l’ABS Continental Cornering est désactivable totalement ou uniquement sur le train arrière.

L’ergonomie a été pensée pour affronter les routes les plus tortueuses. Tous les points de contacts (genoux, chevilles, fessier) en position assise ou debout, favoriseraient la liberté de mouvement et le contrôle de la moto face aux obstacles. MV Agusta ajoute que le caractère "GT" de sa Lucky 9.5 n’a pas été oublié. Le confort et la protection devraient donc être au rendez-vous lors des longs trajets.

La moto est évidemment bien dotée electroniquement. Elle reçoit un écran TFT couleur connecté de 7 pouces compatible avec l’application MV Ride. Ce combo offre diverses fonctions telles que la planification des itinéraires et la géolocalisation. A cela s’ajoutent un éclairage full LED, un contrôle de traction, un launch control et 3 modes moteurs (Urban, Touring et Off-Road).

La Lucky Explorer 9.5 devrait débarquer au printemps 2023. Aucun tarif n’a encore été communiqué.