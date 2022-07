Comme chaque vendredi soir, notre émission "un apéro avec Motomag" parle de culture moto, de machines rares, de personnages atypiques... Mais cette fois-ci, les "personnages atypiques" c’est nous, en compagnie de nos amis de Moto et Motards !

Apéro sur piste : en direct du Circuit Mireval avec Moto et Motards !

On commence d’abord par la KTM RC 8C (en essai dans le Moto Magazine n°388), détaillée par Axel et son propriétaire. Ensuite, Motomag et Moto et Motards s’associent pour un "hypertest" d’hypersportives (à venir dans notre prochain numéro). Une bonne occasion de se retrouver tous ensemble sur le circuit de Mireval !