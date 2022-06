Moto Magazine n°388 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Moto Magazine n°388 : toute l’actu moto

Au chapitre des actus, on parle du contrôle technique moto, de la potentielle fin du thermique neuf en 2035, de l’école de pilotage pour enfant "Circuit Carole for Kids" lancée par la FFM (Fédération Française de Motocyclisme), mais aussi du futur festival organisé par la Mutuelle des Motards les 25 et 26 juin prochains : le Simple Fest ! On rend également hommage aux 30 ans de la Honda CBR, suivis des dernières nouveautés motos et équipements.

Moto Magazine n°388, essais : les 10 motos dont rêve la rédac’

On a toutes et tous une ou plusieurs motos de rêve, n’est-ce pas ? Faisant suite à notre émission apéro sur le sujet, chacun des membres de la rédaction a choisi LA moto (neuve) qu’il souhaiterait avoir dans son garage. Entre choix réfléchis et déraisonnables (Triumph Rocket 3 R, Honda CBR 500 R, en passant par les Suzuki Hayabusa et Royal Enfield Himalayan), chaque motard que nous sommes apporte sa pierre à ce reportage mêlant passion et bonne humeur sur les routes normandes.

Moto Magazine n°388, essai Yamaha Ténéré 700 World Raid

En dépit d’une concurrence de plus en plus rude, la Yamaha Ténéré 700 World Raid a tout du trail ultime pour barouder. Suréquipée pour l’aventure, elle fait déjà sensation chez les trailistes avides de roadtrips à moto. Philippe l’a mise à l’épreuve sur routes et chemins et nous livre son verdict.

Moto Magazine n°388, essai Aprilia Tuono 660 Factory

Au catalogue Aprilia, le roadster sportif est dignement représenté par la Tuono 660. Parée pour la route et la piste, cette nouvelle déclinaison "Factory" peaufine le millésime précédent.

Moto Magazine n°388, essai KTM RC 8C

Essai exotique pour une pistarde de folie ! Stephane de Moto et Motards a invité Axel à tester la KTM RC 8C, une machine proche d’une Moto2 calibrée pour les "track days". Le slogan "Ready to Race" fait-il plus que jamais sens à son guidon ?

Moto Magazine n°388, essai Benelli Leoncino 800 Trail

Benelli s’impose de plus en plus dans le paysage européen de la moto ! Après une Leoncino 500 surprenante, le constructeur italo-chinois propose deux motos de 800 cm3, dont une déclinaison "trail", essayée dans ce nouveau numéro.

Moto Magazine n°388, essai Kawasaki Z900 RS SE

La Kawasaki Z900 RS est sans aucun doute l’une des référence majeure du segment néo-rétro. Hommage remarquable à ses ancêtres, elle nous arrive cette année avec un équipement haut de gamme dans sa version "SE" (Special Edition). L’essai est enrichi d’un retour sur les 50 ans des modèles Z Kawasaki.

Moto Magazine n°388, essai Indian Pursuit Limited

La Pursuit, c’est le touring à son apogée selon Indian. Avec son degré d’équipements, elle se définit comme la version ultime de la Challenger. De fait, elle apparait comme une rivale sérieuse à la Harley-Davidson Road Glide, à tel point qu’il est probable qu’elle attire les regards des fans de la firme de Milwaukee.

Moto Magazine n°388, reportage : les petites sportives, c’était mieux avant ?

Avec l’arrivée de la Yamaha R7, les sportives sans chichi reviendrait-elles sur le devant de la scène ? Pour l’occasion, Philippe revient sur les RZ 350 et RD 400, des motos qui ont fait le sel du patrimoine sportif et accessible du constructeur japonais.

Moto Magazine n°388, portrait : Antoine Meo, ambassadeur Ducati et agriculteur

Antoine Meo est à la fois pilote tout-terrain, ambassadeur de la Ducati DesertX (en essai dans Moto Magazine n°387) et agriculteur. Un profil atypique de la scène moto, mis en lumière par notre portrait.

Moto Magazine n°388, reportage : le roadtrip 100% filles des Auvergnats Riders

Les "Auvergnats Riders", c’est un moto club où la passion du deux-roues culmine... notamment chez les motardes membres de l’association, les "Auvergnates Rideuses" ! Maya nous emmène avec elles pour un roadtrip à l’ambiance chaleureuse et passionnée.

Moto Magazine n°388, test équipements : 10 paires de gants aérés et protecteurs

Les nouveaux gants d’été conjuguent-ils suffisamment protection, confort et ventilation ? Dans notre dossier, pas moins de 10 paires de gants sont passées au banc d’essai, que ce soit en termes d’efficacité et de rapport qualité/prix.

Moto Magazine n°388, sport : MotoGP et SBK 2022

C’est la belle saison pour le sport moto : le MotoGP a rarement eu autant de succès, en témoigne le carton plein du Grand Prix de France et vos appréciations de nos débriefs de chaque course ! On revient sur les derniers hauts faits de la saison 2022, le courage de Marc Márquez face à son parcours semé d’embuches, tout en abordant la nouvelle saison du Suberbike Mondial (WSBK).