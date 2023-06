Hors-série Trails 2023 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Hors-série Trails 2023 : Margaux et Morgan sur la piste de l’envie

Cela fait plusieurs mois que Margaux et Morgan sont partis en Afrique, aux guidons de leurs Honda CB500X et Yamaha Ténéré 700. Actuellement en route pour traverser le continent sur 1 an, les deux aventuriers nous racontent leur périple lors d’une étape entre le Botswana et le Zimbabwe, après 4 mois de voyage et 15 000 km de route !

Hors-série Trails 2023, comparatif trails mid-size : Honda XL750 Transalp, Suzuki V-Strom 800DE, Yamaha Ténéré 700

Et si malgré une catégorie et des architectures moteurs proches, les Honda XL750 Transalp, Suzuki V-Strom 800DE, Yamaha Ténéré 700 se destinaient chacune à des motards différents ? C’est en tout cas ce que révèle notre nouveau comparatif trails mid-size, où chacune des 3 motos est évaluée et comparée de A à Z.

Hors-série Trails 2023, comparatif : BMW R 1250 GS VS Ducati Multistrada V4 Rally

La BMW R 1250 GS est-elle vraiment la reine des gros trails haut de gamme ? Si l’Allemande ne cesse de déchainer les passions, ce serait trop vite oublier sa rivale italienne. Car chez Ducati, la Multistrada V4 Rally représente le sommet de la baroudeuse polyvalente. Peut-elle tutoyer le best-seller bavarois ?

Hors-série Trails 2023, guide : 48 trails passés à la loupe pour faire le bon choix

Qu’ils soient classés "routiers", "aventure" ou "néo-rétros", les trails sont si nombreux sur le marché qu’il est facile de s’y perdre ! Pour vous aider à choisir votre prochaine machine, on vous propose un dossier avec pas moins de 48 modèles testés.

Hors-série Trails 2023, essai : Suzuki V-Strom 1050DE 2023

Au catalogue depuis 20 ans (!), la Suzuki V-Strom 1050XT s’est offert une cure de jouvence en 2023. Rebaptisée "V-Strom 1050DE", cette nouvelle version se pare de vrais atouts pour le tout-terrain. Moteur revu, boite de vitesses modifiée, électronique peaufinée... Retrouvez notre verdict !

Hors-série Trails 2023, essai : Voge 300 Rally 2023

Les motos de l’empire du Milieu gagnent en qualité. Il suffit d’observer CFMoto, dont la nouvelle 800 MT (voir notre essai) met quasiment tout le monde d’accord : son rapport prix/prestations est difficile à battre ! Voge de son côté, avec sa 300 Rally, offre un trail simple, pas cher et facile de prise en main. Une chouette alternative aux trails toujours plus sophistiqués et onéreux ?

Hors-série Trails 2023, dossier : la saga Honda Africa Twin

35 ans déjà que la mythique Africa Twin ne cesse de fouler routes et chemins pour assouvir les désirs d’aventure à moto. Fidèle à sa philosophie au fil des années, nous revenons sur l’histoire de cette machine qui, millésime après millésime, reste toujours aussi efficace et polyvalente. En parallèle, nous tentons de répondre à la question suivante : quelle est la meilleure Honda Africa Twin, toutes époques confondues ? Réponse dans notre dossier, réalisé en lisière du Mont-Blanc.

Hors-série Trails 2023, vécu : stage enduro Box Experience BMW

La pratique du tout-terrain n’est pas "donnée" à tout le monde : initiation, formation et perfectionnement sont nécessaires pour maitriser son destrier en hors-piste. Axel, pourtant loin d’être un grand amateur de la pratique tout-terrain, nous détaille son expérience positive lors du stage enduro "Box Experience BMW".

Hors-série Trails 2023, voyage : la Namibie en Africa Twin

Rappelez-vous, dans notre émission apéro dédiée au voyage en Afrique : Philippe nous racontait son dernier périple en Namibie au guidon d’une Honda Africa Twin 1100 DCT. Dans ce nouveau dossier, il nous détaille son voyage en profondeur... De quoi cultiver l’envie de partir également !