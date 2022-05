Moto Magazine n°387 : le sommaire

Cliquez sur l’image pour visualiser le sommaire

Moto Magazine n°387 : toute l’actu moto

Au chapitre des actus, on parle du succès de l’opération "oeufs de Pâques" organisée par la FFMC (Fédération des Motards en Colère), visant à dénoncer les nids de poules pullulant sur les routes, mais aussi du carton plein de l’Iron Motors 2022 et du prochain Café Racer Festival à venir les 18 et 19 juin prochains. On rend également hommage à Fabrice "le mig" Miguet (pilote de GP nous ayant quitté le 11 aout 2018) lors de l’inauguration de sa statue à échelle 1 le 30 avril dernier. Enfin, les dernières nouveautés motos et équipements sont évidemment toutes décortiquées dans nos colonnes.

Julien Toniutti participe de nouveau au Tourist Trophy le 29 mai 2022. Le recordman français nous livre une belle interview sur son parcours, ses secrets et ses ambitions.

Moto Magazine n°387, reportage : ces femmes qui font le tour du monde à moto

Aux guidons de leurs motos, ces aventurières font le tour du monde : Afrique, Asie, Amérique latine, Europe... Nous avons élaboré un reportage illustrant les profils et pérégrinations de ces courageuses motardes.

Moto Magazine n°387, essai Ducati DesertX

La DesertX, c’est la vision de trail d’aujourd’hui par Ducati. A mi-chemin entre néo-rétro, performances et agréments de haute technologie, elle s’inspire des grandes années du Dakar. L’engouement est tel que bon nombres de motards, aventuriers comme urbains, permis A2ou non, louchent sur le modèle ! Axel a eu la chance de l’essayer et nous détaille tout.

Moto Magazine n°387, essai Harley-Davidson Nightster 975

La dernière Harley-Davidson Sportster 1250 S a fait jaser le monde motard, car interprétée comme une rupture avec son héritage. Cette fois-ci, c’est la Nightster 975 qui dévoile sa carrosserie. Censée être le trait d’union entre deux mondes, elle affiche un style rétro tout en étant moderne en mécanique. A l’instar du nouveau Sportster, elle est propulsée par le Revolution Max, cette fois-ci dégonflé à 975 cm3 pour les permis A2. Axel nous livre son essai sans langue de bois.

Moto Magazine n°387, comparatif gros roadsters

Les gros roadsters sont le genre de motos à vous rappeler l’essence de la démesure sur deux-roues ! Parmi les machines comparées de A à Z (moteur, freinage, protection, ergonomie...), on retrouve les Kawasaki ZH2 SE, Aprilia Tuono V4, Yamaha MT-10 et Triumph Speed Triple 1200 RS. Laquelle remportera ce match musclé ?

Moto Magazine n°387, comparatif néo-rétro

Précédemment testée dans notre précédent numéro (Moto Magazine n°386), la Royal Enfield Classic 350 se mesure désormais à la Benelli Imperiale 400. Un peu plus chère mais similaire à son adversaire, la nouvelle indo-anglaise éclipsera-t-elle la concurrence rétro de petite cylindrée ?

Moto Magazine n°387, 4 casques 22-06 au banc d’essai

Les nouveaux casques certifiés par le règlement 22-06 seront bientôt la norme pour tous les fabricants. En collaboration le label Certimoov, nous vous dévoilons les résultats d’un protocole de tests exigeants sur 4 casques : Arai Quantic, Nolan N80-8, Schuberth C5 et Shoei NXR2.