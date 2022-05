Le Shark Spartan RS est le premier casque homologué ECE 22-06. L’aîné d’une longue liste, puisque tous les casques devront être fabriqués selon la nouvelle norme européenne à partir de juillet 2022. Les équipementiers auront jusqu’à 2024 pour écouler leurs "anciens" stocks de casques estampillés ECE 22-05. Au-delà, ils seront interdits à la vente (mais pas sur la route, bien entendu !).

Norme casque 22-06 : vers une protection optimale ?

Pour être homologué 22-06, un casque doit traverser une batterie de protocoles exigeants. La principale particularité réside dans des tests d’impacts obliques, à basse et haute vitesse. La tête étant susceptible d’opérer un mouvement rotatif lors d’un choc, l’objectif est de maximiser la protection du cerveau face aux potentielles lésions cérébrales. Aussi, pour passer l’épreuve, l’écran du casque se doit de résister à des billes en acier projetées à plus de 200 km/h. Enfin, la norme tient compte de l’usage d’accessoires tels que les intercoms et les écrans solaires.

Au regard des matériaux plus vigoureux et de la rigueur du cahier des charges, une hausse des tarifs et la disparition des casques "bas de gamme" sont-elles à prévoir ? C’est fort probable, puisque "les anciens tests se limitaient à vérifier 6 points d’impact à des endroits précis. Désormais, il y en a 18 dont plusieurs sont aléatoires" nous explique le directeur marketing de Shark.

Dans notre nouveau numéro (Moto Magazine n°387), nous publieront le bilan d’une étude sur 4 casques certifiés ECE 22-06 : les Arai Quantic, Shoei NXR2, Nolan N80-8 et Schuberth C5. Celle-ci a été réalisée par l’université de Strasbourg, dans le cadre du programme de tests Certimoov initié par la Fondation Maif et piloté par la Mutuelle des Motards.