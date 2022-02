Alors que Michelin retire sa gamme de pneus City Pro et City Grip Pro, la marque lance les City Extra, des pneus calibrés pour les déplacements domicile-travail. Ils disposeraient d’une durée de vie 10% plus longue et une adhérence sur le sol mouillé 24% supérieure aux pneus City Pro.

Michelin assure que ces améliorations sont dues à la nouvelle bande de roulement adaptative et résistante. Elle dispose de lamelles Michelin Water Sipes, qui pénètrent l’eau pour offrir une meilleure adhérence. Aussi, les pneus City Extra s’agrémentent d’une nouvelle structure anti-crevaison pour parfaire leur durabilité.