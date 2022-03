Profiter d’une sortie sans devoir s’encombrer de son équipement moto, c’est possible avec l’application BiWheel. Bien que certains motards aient l’habitude de solliciter l’amabilité des restaurants et autres commerces, il est parfois difficile de trouver une solution viable pour s’alléger de son équipement.

Comment fonctionne BiWheel ?

L’application est disponible sur Android et iOS. Après avoir créé un compte, tous les lieux de consignes (commerçants partenaires) s’affichent. Avec ou sans réservation, vous pourrez déposer vos affaires.

Ce n’est pas un réseau gratuit. Les prix varient en fonction du temps et du nombre de motards qui déposent leurs effets. Les tarifs débutent à 2 € l’heure. Aussi, différents forfaits s’offrent à vous :

La première est l’offre "R1", destinée aux motards solo qui souhaitent déposer leurs affaires une journée entière (9 heures). Il faudra débourser 9 €.

Si vous êtes deux, il s’agit de l’offre Africa Twin au tarif de 14,50 €.

Enfin, si vous êtes plus de deux motards, l’offre Road King est proposée jusqu’à 36 € la journée.

Attention ! Ces tarifs sont seulement valables pour les casques, gants et blousons. Si vous souhaitez déposer vos bottes, il faudra débourser 2 € de plus et 3 € pour un sac à dos.