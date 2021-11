Après quelques mois de tergiversations, l’annonce de la prochaine mise sur la marché Dunlop Roadsmart IV est désormais officielle.

Cette quatrième version du pneu sport-tourisme du manufacturier anglo-japonais est annoncée comme une évolution substantielle en termes de technologies et de performances.

Adhérence exceptionnelle sur le sec et sous la pluie, inclinaison neutre et stabilité sur l’angle, maintien de ces caractéristiques tout au long de la vie : autant de points permis par de nouvelles technologies brevetées dont quatre nouvelles résines destinées au composé de gomme.

Une gamme pour toutes

Le Roadsmart IV est sensé répondre à toutes les composantes de la famille sport-touring. Dunlop a développé son pneu pour 17 des 20 motos les plus vendues, de la BMW R 1250 GS,aux Yamaha Tracer et MT ou à la gamme Z de Kawasaki. Au total, les 8 dimensions avant et 13 pour l’arrière couvrirontt 97 % des motos du segment.



Deux versions spécifiques sont proposées en parallèle : SP pour améliorer la stabilité et le retour d’informations des motos sportives, et GT pour réduire l’effort au guidon des machines les plus lourdes. Ces versions seront disponibles uniquement dans les dimensions les plus populaires : 120/70ZR17, 180/55ZR17 et 190/55ZR17).

Infos : Dunlop Roadsmart IV