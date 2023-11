Après avoir célébré ses 25 ans à l’EICMA 2022 tout en dévoilant son premier casque avec airbag intégré, le constructeur de casques italiens Airoh a présenté l’ensemble de ses nouveautés 2024 lors de l’édition 2023 du salon milanais. Homologuée ECE 22-06, cette nouvelle collection de casques entend bien satisfaire tous types de motards.

Airoh Commander 2 - un casque trail polyvalent

Le Airoh Commander 2 est un casque qui brille par sa polyvalence. Adapté aux motards baroudeurs qui apprécient rouler sur routes et chemins de terre, il offre 3 configurations :

- On/Off : adaptée à un usager routier au quotidien, avec écran et visière

- Naked : prévue pour les trajets à vitesses plus élevées, sans visière

- Hors route : orientée tout-terrain, cette configuration inclut la visière, permet de retirer l’écran et d’ajouter un masque de protection

Des améliorations techniques peaufinent la protection du modèle précédent, en témoignent les nouveaux matériaux de coque et l’ajout des systèmes ASN (AIROH Sliding Net) et AEFR (AIROH Emergency Fast Release). Pour un meilleur ajustement, le casque est désormais disponible en 3 tailles de coque différentes couvrant les tailles XS au XXXL.

Le Airoh Commander 2 intègre un écran avec vision Exta Wide à commande manuelle (3 positions d’ouverture) et un écran solaire disposant d’un nouveau système d’entrainement. Disponible en Composite Carbon ou en Full Carbon 6K, le Airoh Commander 2 est aussi équipé du mécanisme de verrouillage A3S (AIROH Automatic Antifog System) et d’un nouveau système de ventilation intérieur pour plus de confort. Le casque est livré avec un Pinlock 120 XLT.

Airoh Commander 2 : spécifications techniques

• Homologation ECE 2206

• Matériau : Composite Carbon ou Full Carbon 6K

• Coques et tailles : 3 (XS - S | M - L | XL - XXL - XXXL)

• Ventilation : Entrées d’air supérieures, entrée d’air de mentonnière

• Technologies : ASN (AIROH Sliding Net) et AEFR (AIROH Emergency Fast Release)

• Système de rétention : DD Ring

• Écran : Vision extra-large, résistante aux UV et aux rayures, sun visor intégrée, système de verrouillage et système anti-buée A3S (Système anti-buée automatique Airoh)

• Intérieur : Coolmax®, textiles techniques à performance supérieure, traitements 2DRY – Microsense – Sanitized. Amovibles, lavables et hypoallergéniques

• Communication System Ready

• Poids : À partir de 1370 g ±50 g (dans la version Full Carbon 6K), à partir de 1440 g ±50 g (dans d’autres graphiques en Composite Carbon)

• Inclus dans la boîte : Stop Wind, Pinlock® 120 XLT

• Prix de vente à partir de 439,99 euros

Airoh Matryx 2 - un intégral pour la route, et même plus

Nouveau casque intégral signé Airoh, le Matryx 2 mise sur la sécurité et le confort. Il s’adresse aux motards recherchant un casque polyvalent pour aligner les kilomètres sur route, mais aussi sur piste grâce sa boucle double D. Disponible en deux tailles de coque (XS au XXL), il est proposé en Full Carbon 6K ou en Composite Carbon. Il est équipé du système ASN (AIROH Sliding Net) améliorant le flux d’air tout en renforçant la protection de la tête en cas d’impact, mais aussi du système AEFR (AIROH Emergency Fast Release) facilitant l’éjection des mousses de joue en cas d’accident.

Le Airoh Matryx 2 est adapté à toutes les saisons, en témoignent sa mentonnière Stop Wind amovible et ajustable sur deux longueurs, et ses systèmes de ventilation réglables sur la mentonnière et sur le dessus du casque avec extracteurs arrière. Les mousses sont hypoallergéniques, lavables et se dotent d’un traitement respirant.

Résistant aux rayons UV, équipé de la technologie ATVR facilitant son retrait, prévu pour recevoir le Pinlock 120XLT (inclut avec le casque) et disposant du système A3S (AIROH Automatic AntiFog System), l’écran du Matryx 2 se veut qualitatif et prêt à affronter toutes les conditions météorologiques. Outre son écran solaire de série, un espace est prévu pour recevoir un intercom, grâce au système Communication System Ready.

Airoh Matryx 2 : spécifications techniques

• Homologation : ECE 2206

• Matériau : Composite Carbon ou FULL CARBON 6K

• Coques et tailles : 2 (XS-S – M | L-XL-XXL)

• Ventilation : Chin guard vent - Top Vents - Rear extractors – Rear spoiler

• Technologies : ASN (AIROH Sliding Net), AEFR (AIROH Emergency Fast Release)

• Système de rétention : DD Ring Ring

• Écran : Vision extra-large, retrait sans outil ATVR (AIROH), position anti-buée automatique A3S (AIROH), système de verrouillage, résistant aux rayures, résistant aux UV, sun visor intégrée.

• Intérieur : Coolmax®, tissus techniques de performance supérieure, traitements 2DRY – Microsense - Sanitized, amovible et lavable, hypoallergénique

• Communication System Ready

• Poids : à partir de 1420g ±50g (Uniquement pour la version FULL CARBON 6K) – à partir de 1500g ±50g (version Composite Carbon)

• Autres : Stop wind, Nose cover, Pinlock® 120 XLT inclus

• Prix de vente conseillé à partir de 359,99 euros pour la version Composite Carbon et à partir de 499,99 euros pour la version carbone

Airoh J 110 - un modulable pratique et léger

Le Airoh J 110 est un casque modulaire urbain et périurbain à la fois pratique et polyvalent. D’un seul geste, la mentonnière peut être enlevée pour transformer la forme intégrale en configuration jet. Grâce à sa fabrication en Composite Carbon, le casque est léger (1070g en configuration Jet). Il est disponible en deux tailles de coque couvrant toutes les tailles du XS au XXL.

À l’instar des Commander 2 et Matryx 2, le Airoh J 110 s’équipe du système ASN (AIROH Sliding Net) pour un flux d’air optimisé garantissant le confort. Il reçoit un écran manuel, une mentonnière Stop Wind à double longueur et un cache-nez amovible pour offrir une polyvalence saisonnière. L’intérieur amovible est lavable, hypoallergénique et se dote de tissus de qualité, en témoigne la présence du tissu respirant signé Coolmax.

Le casque se caractérise également par ses nombreuses livrées offrant des décorations et variantes de couleurs pour tous les goûts.

Airoh J 110 : spécifications techniques

• Homologation : Homologation ECE 2206 et P/J

• Matériau : Composite Carbon

• Coques et tailles : 2 (XS - S - M | L - XL - XXL)

• Ventilation : Chin guard vent

• Technologies : ASN (AIROH Sliding Net)

• Système de rétention : Micrométrique

• Intérieur : Coolmax®, Textiles Techniques à Performance Supérieure, Traitements 2DRY – Microsense – Sanitized. Amovibles, lavables et hypoallergéniques

• Communication System Ready

• Poids : Version full face à partir de 1340 g ±50 g ; Version jet à partir de 1070g ±50g

• Inclus dans la boîte : nose cover, taps pour la version jet, Stop Wind

• Autre : anti-theft ring

• Prix de vente conseillé à partir de 249,99 euros.

Airoh Specktre - un second modulable orienté confort

Autre casque modulable homologué ECE 22-06 proposé par Airoh, le Specktre offre des prestations honorables pour un tarif accessible. Le casque se dote d’un écran large, d’une coque en thermoplastique HRT (High Resistant Thermoplastic), du système ASN (AIROH Sliding Net) et de plusieurs ventilations pour optimiser protection et confort.

Toujours d’un point de vue confort, l’intérieur se compose de mousses hypoallergéniques amovibles et lavables, avec traitements 2DRY / Microsense / Sanitized. Le Airoh Specktre est disponible en six tailles, du XS et XXL.

Airoh Specktre : spécifications techniques

• Homologation : ECE 2206 et homologation P/J

• Matériau : HRT - High Resistant Thermoplastic

• Ventilation : chin guard vent – rear spoiler - top vent

• Technologies : ASN (AIROH Sliding Net)

• Système de rétention : Micrométrique

• Écran : Vision extra-large, Décrochage rapide sans outil, position anti-buée, Résistant aux rayures, Résistant aux UV, Sun visor intégrée

• Intérieur : Amovible et lavable, hypoallergénique, avec traitements 2DRY, Microsense et Sanitized

• Communication System Ready

• Poids : à partir de 1690g ± 50g

• Coques et tailles : 1 (XS - S - M - L - XL - XXL)

• Autres : Stop wind et Pinlock® 70 inclus dans la boîte

• Prix de vente à partir de 259,99 euros

Airoh Connor - un intégral entrée de gamme qualitatif

Dernier casque dévoilé par Airoh, le Connor est un intégral entrée de gamme qui ne manque pas d’arguments. Conçu en thermoplastique (HRT), homologué ECE 22-06 et proposé à un tarif très attractif, il se destine avant tout aux motards débutant cherchant un casque peu onéreux et bien équipé : prises d’air réglables, spoilers arrière avec extracteurs, mentonnière Stop Wind à double longueur et système de sécurité ASN pour une respirabilité et un confort optimal. Les mousses intérieures sont amovibles, lavables et respirantes. Le casque dispose également d’un emplacement pour recevoir un intercom.

En plus d’une position anti-buée, l’écran large, dont le retrait est facilité par un système sans outils, est préparé pour recevoir un Pinlock 70. Le casque est proposé en 3 tailles de coque (du XS au XXL).

Airoh Connor - spécifications techniques

• Homologation : ECE 2206

• Matériau : Thermoplastique HRT

• Coques et tailles : 3 (XS-S | M | L-XL-XXL)

• Ventilation : Chin guard vent - Top Vents - Rear extractors

• Technologies : ASN (AIROH Sliding Net)

• Système de rétention : Système micrométrique

• Écran : Vision extra-large, retrait sans outil ATVR (AIROH), position anti-buée, système de verrouillage, résistant aux rayures et aux UV. Préparée pour Pinlock® 70

• Intérieur : Tissus techniques de performance supérieure avec traitements 2DRY, Microsense et Sanitized, amovibles et hypoallergéniques

• Communication System Ready

• Poids : à partir de 1450g ± 50g

• Prix de vente à partir de 119,99 euros