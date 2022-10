La composition des pneus sera-t-elle plus durable à l’avenir ? C’est en tout cas le pari que se donne Michelin en homologuant un tout nouveau pneu voiture. Composé de 45% de matériaux durables (contre 29% actuellement), la gomme en provenance du pétrole est échangée contre du caoutchouc synthétique et naturel, du noir de carbone issu de vieux pneus recyclés, d’acier recyclé et de matériaux d’origine végétale (huiles et résines). Michelin annonce également que les pneus de bus développés selon le même procédé atteignent 58% de matériaux durables. Ces nouvelles montes auraient des performances identiques à celles des pneus actuellement commercialisés.

Le constructeur français planifie une commercialisation d’ici 2025, avec pour objectif d’atteindre une composition 100% durable dès 2050. Coté pneus moto, il est probable qu’ils s’en agrémentent aussi, en témoignent les pneus montés sur les machines de Coupe du Monde FIM MotoE, où le taux de sources durables atteint 30% à l’avant et 46% à l’arrière.

Michelin n’est pas seul sur le créneau

En tenant compte des tarifs des matières premières tout en souhaitant amoindrir les émissions polluantes, plusieurs marques expérimentent le matériel durable et recyclé dans l’élaboration de leurs pneus. C’est le cas de Continental, Goodyear, Nokian Tyres, Pirelli et Bridgestone. Tous annoncent 40% de matériaux renouvelables dans leurs futurs pneus.

Source : le Figaro, paddock GP