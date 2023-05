Attention, révolution ! Wunderlich s’occupe d’autres motos que les BMW ! Après Harley-Davidson, le spécialiste allemand de l’accessoire ajoute Ducati à son catalogue. Un bouleversement dont on mesure la profondeur à l’aune de son slogan : « complete your BMW ».

Imaginez donc : nichée à quelques encablures du célèbre circuit du Nürburgring, cette firme d’un peu moins de 100 employés s’est tellement développée autour des BMW que ces trois lettres s’affichent sur la façade de leur récent siège de Grafschaft (Allemagne) sous le nom de la famille Wunderlich !

Le Wunderlich Anfahrt, le rassemblement annuel où la marque reçoit ses clients en mêlant animations, mini-village moto et présentation de sa nouvelle gamme, nous a donné l’occasion de faire le point sur cette actualité.

Après Harley, place à Ducati. Et après… ?

Il y a un an, Herbert Schwarz, devenu responsable marketing de Wunderlich après avoir été évincé de Touratech, présentait la marque Wunderlich Adventure avec pour fer de lance… la Harley-Davidson Pan America.

Un choix étonnant, voire osé, tant le constructeur américain, célèbre pour ses customs, avait encore à convaincre de la crédibilité de son premier trail routier. En 2023, ce ne sont pas une, mais deux nouvelles motos qui intègrent un catalogue en passe de s’étoffer.

Premier modèle à fleurer bon l’aventure, la Ducati DesertX. Véritable réminiscence de l’esprit Dakar des années 80/90, la DesertX bénéficie de l’attention allemande avec des équipements adaptés pour la pratique du tout-terrain, en version balade ou sport : pare-carters, bulles, protections de phare en plexi ou grillagées, rehausses de guidons, bagagerie, tout y passe ou presque !

Mais celle qui devrait exploser les scores chez Wunderlich Adventure, comme elle le fait dans les grilles de ventes en Europe, c’est la Multistrada V4. L’imposant et puissant trail routier peut se vanter d’avoir presque autant de références dédiées que sa rivale désignée, la R 1250 GS.

Des phares additionnels aux supports de plaques en passant par les protections de carénage ou les innombrables sacs de rangements, l’offre est pléthorique.

À noter que Wunderlich fait partie des rares à utiliser le moindre espace pour loger une sacoche permettant d’avoir des outils ou du matériel rapidement accessible, à l’image de celle prenant place entre le feu arrière et la platine porte-bagage.

Des objectifs ambitieux

Comme nous l’a confié Herbert Schwarz (lire l’interview), Wunderlich Adventure a su rapidement trouver son public puisque la moitié des Pan America vendues en Allemagne ont déjà troqué leur selle ou leur bulle d’origine pour un élément de la marque allemande, en tout juste un an. Si les chiffres de vente des DesertX et Multistrada V4 sont plus importants, Wunderlich espère équiper 10 % des trails Ducati sur ses principaux marchés (Allemagne, France, Italie).

Des chiffres qui peuvent sembler optimistes pour une marque qui est encore très identifiée à BMW, mais qui confirment les ambitions du groupe de venir titiller la concurrence en place (Givi, Touratech, SW-Motech). Maintenant, c’est sûr, Wunderlich a bien quitté son giron 100 % allemand.

Herbert Schwarz : « Nous allons équiper chaque nouveau modèle de trail »

Moto Magazine : Wunderlich a surpris le marché l’an passé en s’occupant de la Pan America. Quel bilan en tirez-vous désormais ?

Herbert Schwarz : C’est plus que positif ! En un an, nous avons réussi à nous faire une place chez les clients Harley qui cherchaient à améliorer leur machine avec des éléments que le constructeur ne propose pas. Nous avons vendu 600 selles pour la Pan America dans le monde, donc 400 en Allemagne alors que depuis que Harley-Davidson a présenté ce trail, il y a eu environ 1 000 exemplaires vendus chez nous.

Est-ce ce succès qui a motivé l’élargissement à Ducati ?

Herbert Schwarz : Non, le développement de la gamme Ducati avait débuté depuis de nombreux mois, mais cela nous a confirmé que notre choix était le bon. Nous voulons apporter notre savoir-faire et la qualité de nos produits aux motards qui pratiquent le trail sur d’autres marques que BMW et avec ses nouveaux modèles, Ducati propose deux machines au fort potentiel.

Peut-on justement imaginer Wunderlich s’intéresser à d’autres marques et modèles, comme l’Africa Twin ou la Ténéré 700 ?

Herbert Schwarz : Pour la Yamaha, cela m’intéresserait beaucoup parce que c’est avec ça que je roule au quotidien ! Mais ce sont deux modèles qui ont déjà quelques années et nous aurions trop de retard. Wunderlich Adventure arrivera uniquement sur de nouveaux modèles.

Vous avez déjà des modèles prévus ?

Herbert Schwarz : Je ne peux rien dévoiler pour le moment, mais nous restons en priorité une marque européenne. Nous attendons en priorité de voir quand arrivera la R 1300 GS.

En parlant de marque européenne, où sont conçus vos équipements ?

Herbert Schwarz : Toute la partie Recherche et Développement se fait dans ce bâtiment, 10 personnes développent l’intégralité de nos gammes. Pour la fabrication, nous privilégions la proximité. Une toute petite partie de nos sacs est produite en Asie, mais notre bagagerie est fabriquée en Roumanie tandis que nos bulles sont faites en Italie. Tout le reste est fabriqué en Allemagne avec des matériaux transformés en Allemagne.

Wunderlich Anfahrt 2023 : La fête malgré la pluie

Si l’événement organisé par Wunderlich pour lancer la saison moto se voulait chaleureux – et y est parvenu aux dires des visiteurs interrogés, on ne peut pas dire que la météo y ait mis du sien ! C’est une pluie fine qui a accueilli les plus matinaux des nombreux clients invités par la marque et qui en aura sans doute découragé quelques-uns. Les parkings n’ont cependant pas désempli de la journée, comme le showroom présentant les motos officiellement personnalisées et entièrement équipées par Wunderlich.

Bien entendu, cela parlait majoritairement allemand dans les allées du mini-village moto installé pour l’occasion, mais parmi les 4 500 visiteurs, nous avons tout de même pu en croiser certains qui nous suivent sur les réseaux sociaux (comme Alain le Belge, merci à lui) ou en kiosque et n’ont pas hésité à parcourir quelques centaines de kilomètres pour rejoindre Grafschaft. À l’image de Michel, Marie-Ange, Gilles et Géraldine.

Venus de Metz et BMistes depuis plus de 35 ans, les deux premiers ont profité de l’invitation pour passer quelques jours dans les environs et faire un peu de tourisme, ramenant deux amis pour la balade et… leur faire découvrir la marque.

Ce n’étaient d’ailleurs pas les seuls Français puisque le bien connu Jean-Pierre Goy (à droite sur la photo) était présent pour initier les volontaires au Tout-Terrain via son école de pilotage. Le mini-stage se faisant avec les motos persos des participants, l’herbe détrempée a calmé certaines ardeurs.

Et si le cascadeur est bien connu pour ses prestations dans quelques James Bond ou Batman, c’est une compagnie plus locale qui a prouvé que 3 motos pouvaient suffire pour transporter 15 personnes ou qu’il était possible de changer un pneu de side-car sans se retourner sur le passager, ce qui pourrait en inspirer certains à la rédac.