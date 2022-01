Les Road 6 sont en rayons ! Michelin vient en effet d’annoncer le début de la commercialisation de sa nouvelle référence routière destinée à un large panel de motos, des roadsters à la GT en passant par les sportives ou les trails.

Sur le plan technique, les Road 6 sont plus à considérer comme une évolution de leurs prédécesseurs, les Road 5, lancés en 2018. L’air de famille entre le deux générations est manifeste, tant sur le plan du design que sur celui de la technique. On retrouve les grandes lignes qui ont fait le succès de la lignée des pneus sport-tourisme clermontois depuis les Pilot Road 3, sortis en 2011.



Sous la pluie

Premier secteur, l’adhérence sous la pluie, l’une des principales préoccupations des conducteurs. Les Road 6 conservent les lamelles (la longueur des arêtes a été augmentée) et les rainures en V (l’angle a été revu et leur quantité a crû de 14 %) de ses prédécesseurs pour garantir une évacuation de l’eau constante au fil de l’usure des pneus.

Comme il se doit pour des pneus de cette catégorie, le composé de gomme intègre 100 % de la charge admissible en silice pour une adhérence optimale sous la pluie et par temps froid.

Résultat, Michelin annonce que ses nouveaux Road 6 sont 15 % plus accrocheurs sur sol mouillé que les Road 5, lancés en 2018.



Sous la gomme

L’adhérence par temps sec est tout aussi classique, avec son lot d’améliorations. Les pneus avant comme arrière sont de type bigomme. La gomme centrale, plus endurante, se prolonge sous les bandes latérales, plus adhérentes, pour limiter leur déformation sous la contrainte. Un principe nommé Trumpet ou Cap&Base chez la concurrence.

Comme sur le Road 5, la carcasse est recouverte d’une nappe à 90° (perpendiculaire au sens de roulement) qui favorise la maniabilité et les réactivité de la moto. Au sommet, une nappe en aramide limite la déformation et la stabilité à haute vitesse.

Quant à la longévité. Michelin annonce que les Road 6 sont en mesure de parcourir 10 % de kilomètres supplémentaires comparés aux Road 5.

Avec toutes ces améliorations, la principale innovation ne viendrait-elle pas du Premium Touch Design, une technologie qui permet de créer des “nuances de gris mettant en évidence les marquages des pneus” ? `Ce n’est pas le tout de rouler efficace, il s’agit aussi de rouler beau.

Dimensions

Du côté des dimensions, les Road 6 sont disponibles selon 6 avants et 8 arrières pour équiper de la KTM 390 à la BMW K 1600 GT. Si certaines sont déclinées pour les lourdes GT, les trails ne bénéficient pas cette fois-ci d’une version spécifique.