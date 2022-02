Après Dunlop (Roadsmart 4) et Michelin (Road 6), Continental à présenté à son tour sa nouvelle gamme de pneus destinés aux motos routières, les ContiRoadAttack 4 (CRA 4).

Comme de coutume, les performances des successeurs des CRA 3 (ces références seront retirées du catalogue à la fin de l’année) sont annoncées en hausse. Les progrès seraient si spectaculaires que le segment sport-touring serait si étroit pour ces CRA 4 que Continental les positionne en catégorie hyper-touring. Dans le détail, ce n’est pas aussi évident.

Selon les informations fournies par le manufacturier allemand, les ContiRoadAttack 4 progresseraient, comparé au CRA 3, sur les critères de l’adhérence sous la pluie, de maniabilité et de temps de chauffe. Rien, ou si peu, sur le grip sur le sec ou la longévité.



Comme souvent, ces améliorations sont à mettre au crédit d’un nouveau composé de gomme enrichi en silice, la matière miracle pour faire coller un pneu sur une chaussée froide et humide, et un nouveau mélange de résines qui augmente l’élasticité des pneus.

Fidélité technique

Pour le reste, les CRA 4 restent fidèles aux caractéristiques de la gamme ContiRoadAttack. Les carcasses radiales sont enveloppées, à l’avant comme à l’arrière, de composés de gomme uniques. La « cuisson » varie, selon le centre ou les flancs, pour reproduire les effets d’un pneu bigomme (bande de roulement endurante que les flancs, plus adhérents). De même, il n’est pas nécessaire de roder les pneus lors des premiers kilomètres.

Le dessin des rainures reprend la ligne générale des CRA 3 à la différence près que les épaules sont laissées lisses, à la manière d’un slick de compétition, pour améliorer l’adhérence sur le sec et le retour d’information. Même topo au centre, mais cette fois-ci pour favoriser la longévité.

L’esthétique des flancs a été bonifiée, à l’instar du Michelin Road 6, avec une gravure des flancs pour mettant en lumière les informations essentielles (nom, dimensions, etc.).



Dimensions

Pour l’instant seules les principales dimensions, couvrant 80 % du marché, sont disponibles. Il faudra patienter jusqu’en juillet pour voir apparaître des pneus pour trails et les GT.

Infos : Continental ContiRoadAttack 4