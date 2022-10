L’apéro de ce soir est inédit, puisqu’il est consacré aux équipements dévoilés au salon de Cologne. Point de nanars, d’histoires formidables ou de motos mythiques cette fois-ci donc, mais de nouveaux produits moto à découvrir !

Nouveautés casques, blousons, protections moto 2023... Yannick nous détaille tout !

Du HJC RPHA 91, en passant par les sous-vêtements Bowtex et les produits S 100, il y avait de quoi voir à l’Intermot 2022. Et c’est Yannick, l’homme de l’ombre de la rubrique équipements et accessoires de Moto Magazine qui vous les présente. Bon visionnage !