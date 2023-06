Des rampes pour un show FMX, des dizaines de stands de constructeurs moto avec les dernières nouveautés disponibles à l’essai, une scène pour des concerts une fois la nuit tombée et près de 30 000 personnes qui déambulent, dans des accoutrements parfois typiquement germaniques.

Vous pourriez croire qu’il s’agit d’un salon moto d’envergure nationale mais non. On se trouve à Rauschenberg, petite bourgade allemande dans le Land de Hesse, entre rien et pas grand-chose.

Et c’est dans cette ville cinq fois plus petite que Vierzon que se situe le siège de SW-Motech, qui organisait le week-end dernier l’édition 2023 de son festival moto : Open House. Si l’enthousiasme peut surprendre les visiteurs français, peu habitués, c’est parce que la culture du voyage à moto est plus développée en Allemagne mais surtout que la société est bien plus conséquente que ce qu’on imagine.

Du sable libyen aux routes du monde entier

En 1994, Jürgen Swora et Jörg Diehl entreprennent un tour de Méditerranée mais au moment de traverser la Libye, Jürgen se rend compte que, si l’essence y est quasiment gratuite, les stations sont bien trop espacées pour être ralliées sereinement avec son Africa Twin. Il bricole donc des réservoirs additionnels après avoir plié et soudé la tôle d’un lave-linge pour ajouter un peu plus de 16 litres sur les flancs de la selle. De retour en Allemagne, ils améliorent le concept et trouvent d’autres illuminés aventuriers pour leur en acheter quelques exemplaires.

Cinq ans après, rejoints par Kai Jockel, ils fondent SW-Motech. Depuis, la marque initialement spécialisée dans les fixations de bagagerie et protections en métal a su se distinguer via plusieurs innovations comme les fixations Quick-Lock permettant d’accrocher une sacoche de réservoir sur un anneau verrouillé autour de la trappe à essence.

Elle s’est également diversifiée puisqu’elle propose depuis quelques année une gamme de valises en textile… à laquelle Jürgen croyait pourtant peu, lui qui vient du monde de la métallurgie. Et, tel le Monsieur Jourdain du voyage motorisé, si vous avez des sacoches de réservoir, latérales ou de selle frappées du logo de votre constructeur moto favori, il est probable que vous utilisiez des produits SW-Motech.

Une concurrence féroce

En effet, depuis 2005, SW-Motech est un fabricant d’équipements d’origine (OEM, Original Equipment Manufacturer) pour Suzuki, Yamaha, Kawasaki et plusieurs marques européennes. Il y a quelques années, les boucles arrières de certaines KTM sortaient de chez eux !

S’il ne permet pas de développer son image de marque auprès du grand public, le marché de l’OEM s’avère crucial pour établir sa légitimité auprès des professionnels et il représente aujourd’hui près de 35 % du chiffre d’affaires de la marque. De quoi remuer le microcosme moto et la concurrence, notamment en France où la marque existe officiellement sous son nom propre depuis 2014 grâce à Aurélien Szulek − dont vous pourrez retrouver l’interview et le parcours dans notre vidéo de ce vendredi, un gars capable de s’inviter en haut de la feuille des temps en rallye routier comme de finir sur le podium du GS Trophy en Nouvelle-Zélande.

Du robot et de l’humain

Si certains des concurrents, en particulier allemands, se sont spécialisés sur une seule catégorie de machines, SW-Motech tape large et peut équiper quasiment n’importe quelle moto, du roadster à la sportive en passant par les trails. Seuls les scooters échappent (pour le moment ?) à l’imagination des ingénieurs de Rauschenberg.

Il faut dire qu’il serait délicat d’y installer les supports de bagagerie développés sur place via un étonnant scanner 3D au tarif effrayant ou les pièces usinées dans l’entrepôt voisin, dans lequel les fraiseuses à commande numérique côtoient un robot chargé de poser tous les rivets dans les valises en alu. Pour plus de détails, n’hésitez pas à vous installer tranquillement devant l’Apéro avec MotoMag. Vous y découvrirez également un surprenant simulateur et comment on peut utiliser une technologie de haute volée pour … torturer un zip.

Un catalogue aussi vaste que ses entrepôts

Car c’est ce qui étonne en visitant les lieux : si c’est en métal, ça a été fabriqué dans l’un des bâtiments flanqué du logo rouge. Ou dans l’usine tchèque du groupe, spécialisée dans la découpe, comme les valises et top-cases en alu mais l’assemblage se fait au siège. Il n’y a guère que la bagagerie textile qui vient par container mais personne n’est épargné, les usines asiatiques ayant le monopole dans tous les domaines.

Tout le conditionnement est fait manuellement à Rauschenberg avant de patienter dans l’immense entrepôt dont le volume rappelle celui de gros distributeurs d’équipements, alors qu’il n’y a ici qu’une seule marque. Ensuite ? Le colis attend quelques jours, ou quelques heures, d’être expédié ; en Allemagne ou à l’autre bout du monde, SW-Motech ayant réussi à s’implanter sur tous les continents. De quoi justifier la ferveur des milliers de visiteurs de tous âges croisés durant ce week-end.