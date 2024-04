Après avoir dévoilé un festival de nouveautés à l’EICMA 2023, Airoh poursuit sa route en 2024 avec deux casques typés tout-terrain et un casque modulaire polyvalent. Les 3 casques sont homologués ECE 22-06.

Airoh Aviator Ace 2 : tout-terrain mais pas que

Le Airoh Aviator Ace 2 joue la carte de la polyvalence. Adapté au tout-terrain et aux environnements urbains, il reste léger et compact comme son prédécesseur. Il se dote d’une coque en Composite Carbon, d’une boucle Double D, des systèmes ASN (AIROH Sliding Net) et AEFR (AIROH Emergency Fast Release) et peut désormais recevoir un intercom bluetooth grâce au système Communication System Ready. La ventilation est entièrement revue, tout comme l’intérieur, confortable et respirant. Enfin, les mousses et coussinets de joues sont facilement amovibles pour les lavages et séchages.

Le Airoh Aviator Ace 2 est vendu à partir de 399,99 euros.

Airoh Aviator Twist 3 : tout pour l’aventure

Le Airoh Twist 3 quant à lui, est un casque essentiellement conçu pour le tout-terrain et l’aventure. Grâce à un développement exigeant en soufflerie, le système de ventilation assure un confort maximal dans les conditions extrêmes. Il se dote d’une coque en HRT (High Resistant Thermoplastic), de nouveaux bumpers latéraux et peut recevoir un intercom bluetooth. A l’instar du Airoh Aviator Ace 2, il dispose des fonctions ASN (AIROH Sliding Net) et AEFR (AIROH Emergency Fast Release).

Le Airoh Twist 3 est proposé à partir de 209,99 euros.

Airoh J110 : un casque deux en un

On en parlait dans notre précédent article sur les nouveaux casques Airoh 2024 : le J110 est l’une des plus grosses nouveautés de la marque italienne. C’est un jet urbain en Composite Carbon, modulable à l’envie en intégral grâce à sa mentonnière amovible et son écran manuel. Le casque se veut à la fois pratique, confortable et polyvalent pour les trajets quotidiens, et adapté à la plupart des conditions climatiques.

La taille de la coque, disponible en deux tailles différentes, s’adapte à toutes les morphologies. Le J110 se dote également du système ASN (AIROH Sliding Net), d’un anneau antivol et d’un espace dédié aux systèmes intercom. Enfin, les mousses intérieures sont amovibles, lavables et respirantes.

Le Airoh J110 est proposé à partir de 249,99 euros.